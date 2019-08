PASO 2019 | Kicillof festejó el triunfo: "Aprendimos muchísimo"

"Es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", sostuvo el actual diputado nacional.

En el búnker ubicado en el barrio porteño de Chacarita, el ex ministro de Economía agradeció especialmente a "Cristina Kirchner, al compañero Alberto Fernández, a Verónica Magario, a los intendentes y a los compañeros y compañeras de toda la Provincia".

"Esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación de todos los compañeros", añadió Kicillof, quien subrayó que "los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades y ponerla en marcha".

E insistió: "Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos".

ADEMÁS:

Contundente triunfo de Alberto Fernández en las PASO

En su primer tuit tras celebrar su victoria, Alberto Fernández le agradeció a Lavagna

Provincia de Buenos Aires: aplastante victoria de Kicillof

Video: la emoción de Alberto Fernández al enterarse de los resultados

Macri: "Me duele que tantos argentinos crean que hay que volver al pasado"