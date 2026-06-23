Patricia Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni, pero el jefe de Gabinete la contradijo

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo", afirmó la presidenta del bloque de LLA en el Senado. Sin embargo, Adorni salió a cruzarla y dijo estar dispuesto a ir a la Cámara Alta el 2 de julio.
El oficialismo decidió cancelar este martes el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto en el Senado para el 2 de julio, ya que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al funcionario. Horas después, el propio Adorni aclaró que está a disposición para ir a la Cámara Alta.
La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bulrrich, confirmó a los medios acreditados en el Congreso que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el Gobierno están de acuerdo con su resolución.
"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", subrayó.
Desde el entorno de la exlegisladora explicaron que fue ella quien le pidió a Adorni que no asistiera al Senado, porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”.
Después de las declaraciones de la exministra de Seguridad, Adorni manifestó estar dispuesto a concurrir al Senado para brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional.
“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a comparecer ante la Cámara Alta.
El tuit buscó dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno, mientras continúa la polémica política en torno a su situación y su futuro en el Ejecutivo.
El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras. Una situación que derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo, mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
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