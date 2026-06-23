Patricia Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni, pero el jefe de Gabinete la contradijo

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La respuesta de Adorni a Patricia Bullrich

Después de las declaraciones de la exministra de Seguridad, Adorni manifestó estar dispuesto a concurrir al Senado para brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a comparecer ante la Cámara Alta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069556320085119175&partner=&hide_thread=false Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 23, 2026

El tuit buscó dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno, mientras continúa la polémica política en torno a su situación y su futuro en el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras. Una situación que derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo, mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.