La oposición no consiguió quórum en diputados para interpelar al Jefe de Gabinete

Se reunieron 117 legisladores, 12 menos de los necesarios para comenzar a tratar el pedido de interpelación, debido a la ausencia de diputados del PRO, LLA y la UCR, entre otros
La oposición no alcanzó el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados y la sesión especial que había convocado para tratar los proyectos que planteaban la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Minutos después de las 14.30, y luego de haber transcurrido la media hora que tienen los bloques convocantes para juntar el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por concluido el encuentro por falta de quórum ya que 117 legisladores habían ocupado sus bancas, 12 bancas menos del mínimo requerido.
Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y hasta Karina Banfi, cuya postura de desmarque causó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio que integra.
Sin embargo, no estuvo la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como algunos otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien la semana pasada obtuvo un adelanto de $ 400.000 millones en concepto de coparticipación para su provincia.
Ante esto, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, recordó que cuando Adorni confesó haber ocultado miles de dólares al fisco el PRO, la UCR y el MID habían sacado sendos comunicados marcando las mentiras y contradicciones del jefe de Gabinete, y considerando que no podía permanecer en el cargo.
"Se dice una cosa en las redes y se hace otra cosa en el recinto. No es que esto no tiene costo. La totalidad del Congreso argentino y esta Cámara de Diputados sí paga costos. Porque, ¿quién cree en una Cámara de Diputados que dice una cosa y después hace otra?", se preguntó.
"Tenemos un gobierno con una gran crisis política alrededor de este tema. La institución del jefe de Gabinete fue creada para funcionar como válvula de escape frente a estas situaciones. Esta crisis existe por más que la quieran meter abajo de la alfombra", remarcó.
Por su parte la ex Libertad Avanza, Marcela Pagano destacó que "esta sesión era para levantar la vara moral de este país” y criticó duramente a quienes "en los medios de comunicación se venden como opositores o como defensores de la República” pese a lo cual se ausentaron en el recinto.
“Algunos que entraron conmigo decían que ‘no avalamos el afano’ y hoy no están acá. Son cómplices de la corrupción", dijo quien hoy milita en el bloque denominado Coherencia
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que "no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, de LLA, Innovación Federal" dieran quórum.
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