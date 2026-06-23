La oposición no consiguió quórum en diputados para interpelar al Jefe de Gabinete

Ante esto, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, recordó que cuando Adorni confesó haber ocultado miles de dólares al fisco el PRO, la UCR y el MID habían sacado sendos comunicados marcando las mentiras y contradicciones del jefe de Gabinete, y considerando que no podía permanecer en el cargo.

"Se dice una cosa en las redes y se hace otra cosa en el recinto. No es que esto no tiene costo. La totalidad del Congreso argentino y esta Cámara de Diputados sí paga costos. Porque, ¿quién cree en una Cámara de Diputados que dice una cosa y después hace otra?", se preguntó.

"Tenemos un gobierno con una gran crisis política alrededor de este tema. La institución del jefe de Gabinete fue creada para funcionar como válvula de escape frente a estas situaciones. Esta crisis existe por más que la quieran meter abajo de la alfombra", remarcó.

Por su parte la ex Libertad Avanza, Marcela Pagano destacó que "esta sesión era para levantar la vara moral de este país” y criticó duramente a quienes "en los medios de comunicación se venden como opositores o como defensores de la República” pese a lo cual se ausentaron en el recinto.

“Algunos que entraron conmigo decían que ‘no avalamos el afano’ y hoy no están acá. Son cómplices de la corrupción", dijo quien hoy milita en el bloque denominado Coherencia

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que "no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, de LLA, Innovación Federal" dieran quórum.