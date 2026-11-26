La respuesta del Gobierno argentino provocó una reacción de la Cancillería brasileña, que retiró a su embajador de Buenos Aires y analiza seriamente no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato presidencial de Lula da Silva.

Ante ese escenario, Pichetto presentó un apartamiento de reglamento durante la sesión de la Cámara baja para impulsar la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores y exigir explicaciones por sus declaraciones, pero la moción no logró reunir los votos necesarios para avanzar con la convocatoria de Quirno al Congreso.