La publicidad electoral también sufrió cambios. Mientras que el proyecto original proponía eliminar los espacios gratuitos en radio y televisión, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó conservar la mitad de esos espacios. Asimismo, se introdujeron modificaciones en las condiciones para coordinar los comicios nacionales con los provinciales.

Otro punto que generó debate fue el financiamiento de los partidos políticos. Algunos senadores cuestionaron la escasa atención que se le había dado a este aspecto. Al cabo, el nuevo texto mantuvo el tope del 2% para los aportes privados de personas y empresas, en vez de avanzar con la flexibilización prevista en la iniciativa original.

El proyecto de reforma electoral incluye la suspensión de las PASO en 2027.

Reforma electoral: los ejes centrales del proyecto que debatirá el Senado

-PASO: Se suspenden únicamente para las elecciones de 2027. Si se aprueba la reforma, cada partido deberá elegir a sus candidatos según sus propias reglas internas, sin convocar a primarias abiertas.

-Ficha Limpia: Tendrá carácter permanente. No podrán ser candidatos a cargos nacionales ni ocupar determinados puestos partidarios quienes tengan una condena firme, confirmada en segunda instancia, por delitos dolosos. La restricción también alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas estatales. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público de los inhabilitados y la prohibición seguirá vigente aunque presenten recursos ante la Justicia.

-Parlasur: Se suspende la elección directa de sus parlamentarios. Las vacantes serán ocupadas por legisladores nacionales o provinciales, sin cobrar un adicional.

-Publicidad electoral: Se flexibilizan las reglas para hacer publicidad en medios, internet, teléfonos y espacios públicos. Se mantiene, sin embargo, la mitad de los espacios gratuitos en radio y televisión.

-Boleta Única de Papel: Incorporará fotos de los principales candidatos y permitirá votar por una lista completa o elegir candidatos por categoría.

-Debates presidenciales: Dejarán de ser obligatorios en la primera vuelta y se mantendrán para un eventual balotaje.