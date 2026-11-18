El oficialismo sumó 11 firmas de las diez necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto dejó fuera el sistema de colectoras e incorporó Ficha Limpia. Cuándo será debatido en el recinto del Senado.
Después de largas negociaciones, el oficialismo consiguió dictaminar este miércoles el proyecto de Reforma Electoral con la suspensión de las PASO en 2027. El texto, firmado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, dejó fuera el sistema de colectoras, incorporó Ficha Limpia y modificó los debate presidenciales.
La iniciativa contó con el apoyo de los oficialistas Patricia Bullrich, Agustín Coto, María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta. A ellos se sumaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, el correntino Carlos Espínola y, en disidencia, la cordobesa Alejandra Vigo y el catamarqueño Flavio Fama.
De las diez firmas necesarias para conseguir dictamen, el Gobierno obtuvo 11. Ahora, el debate será el próximo jueves 26 de noviembre en el recinto del Senado.
Entre las principales modificaciones a las que debió ceder el oficialismo para lograr apoyo, se resolvió eliminar las listas colectoras, una herramienta que había sido incorporada para sumar el respaldo de gobernadores radicales y otros sectores aliados. Este mecanismo permitía que diferentes partidos presentaran sus propias listas de candidatos a legisladores, pero las vincularan a una misma candidatura presidencial. Sin embargo, las colectoras quedaron excluidas del dictamen y se mantuvo el sistema D’Hondt para la distribución de las bancas.
La publicidad electoral también sufrió cambios. Mientras que el proyecto original proponía eliminar los espacios gratuitos en radio y televisión, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó conservar la mitad de esos espacios. Asimismo, se introdujeron modificaciones en las condiciones para coordinar los comicios nacionales con los provinciales.
Otro punto que generó debate fue el financiamiento de los partidos políticos. Algunos senadores cuestionaron la escasa atención que se le había dado a este aspecto. Al cabo, el nuevo texto mantuvo el tope del 2% para los aportes privados de personas y empresas, en vez de avanzar con la flexibilización prevista en la iniciativa original.
-PASO: Se suspenden únicamente para las elecciones de 2027. Si se aprueba la reforma, cada partido deberá elegir a sus candidatos según sus propias reglas internas, sin convocar a primarias abiertas.
-Ficha Limpia: Tendrá carácter permanente. No podrán ser candidatos a cargos nacionales ni ocupar determinados puestos partidarios quienes tengan una condena firme, confirmada en segunda instancia, por delitos dolosos. La restricción también alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas estatales. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público de los inhabilitados y la prohibición seguirá vigente aunque presenten recursos ante la Justicia.
-Parlasur: Se suspende la elección directa de sus parlamentarios. Las vacantes serán ocupadas por legisladores nacionales o provinciales, sin cobrar un adicional.
-Publicidad electoral: Se flexibilizan las reglas para hacer publicidad en medios, internet, teléfonos y espacios públicos. Se mantiene, sin embargo, la mitad de los espacios gratuitos en radio y televisión.
-Boleta Única de Papel: Incorporará fotos de los principales candidatos y permitirá votar por una lista completa o elegir candidatos por categoría.
-Debates presidenciales: Dejarán de ser obligatorios en la primera vuelta y se mantendrán para un eventual balotaje.
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