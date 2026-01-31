La Fraternidad amenaza con un paro de trenes el jueves

Fuentes sindicales señalaron que, de no haber avances, el gremio formalizará el llamado a la huelga con un comunicado. El secretario general Omar Maturano ya anticipó su rechazo tanto al bajo porcentaje ofrecido como al rumbo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

En paralelo, La Fraternidad informó días atrás un acuerdo salarial con las empresas FEPSA, NCA y Ferrosur, que establece una recomposición cercana al 18% a pagar en tres tramos: 4% en enero, 6% en febrero y el resto en marzo, además de sumas no remunerativas durante los dos primeros meses. Las partes fijaron una nueva revisión para el 15 de abril, con el objetivo de cerrar el período paritario.

Trenes Argentinos no fue notificado

Desde Trenes Argentinos, en tanto, aseguraron que hasta el momento no recibieron ninguna notificación formal sobre una posible medida de fuerza, aunque reconocieron que las negociaciones continúan abiertas.

Más allá del reclamo salarial, Maturano puso el foco en el estado del sistema ferroviario. “La prioridad no es solamente el salario, sino también el material rodante, que se va cayendo”, advirtió, y agregó: “Si nos quedamos sin industria, nos quedamos sin salario”. El dirigente sostuvo además que los trabajadores perdieron entre un 35% y un 38% de su poder adquisitivo y cuestionó el discurso oficial sobre la inflación.

El líder gremial también criticó los cambios frecuentes en la Secretaría de Transporte, al señalar que la rotación de funcionarios dificulta el diálogo: “No sabemos con quién hablar ni con quién discutir, porque cada pocos meses cambian a la gente que está a cargo del ferrocarril”.

Con el reloj en cuenta regresiva, el resultado del encuentro del lunes será clave para determinar si el conflicto escala y afecta el servicio ferroviario en todo el país a partir del jueves.