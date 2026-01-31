Un gremio anunció un paro en 27 aeropuertos del país para este lunes

Según informó el sindicato, los trabajadores no cobraron sus sueldos el último día hábil del mes y en la liquidación de enero no fue incluido un incremento salarial previamente pactado con el Gobierno. Desde ATE ANAC señalaron que, hasta el momento, no hay una fecha confirmada de pago.

ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!!



LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!!



— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 31, 2026

La medida de fuerza alcanzará a los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo. El gremio advirtió que, de no cumplirse con las actas firmadas y no acreditarse los haberes correspondientes, el paro será total desde las 0 horas del lunes 2 de febrero y afectará a todos los vuelos, con excepción de los de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión oficial y sostuvo que el Gobierno “dio marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidó los haberes y dejó a los trabajadores sin salarios”, al tiempo que remarcó que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo. En el mismo sentido se expresó Marcelo Belelli, referente del sector aeronáutico del gremio.

Además del paro anunciado, ATE ANAC anticipó que en las próximas horas podrían realizarse ceses de tareas que impacten en distintos servicios. Desde el sindicato responsabilizaron del conflicto a la ANAC y a la Secretaría de Transporte y Empleo Público, al advertir que el atraso salarial y los incumplimientos en las negociaciones generan mayor precarización laboral.

Al conflicto salarial se suma la denuncia gremial por más de 200 despidos en la ANAC desde el año pasado. En ese contexto, la eventual medida de fuerza amenaza con provocar demoras y complicaciones en los vuelos durante uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año.