Por su parte, no firmaron con el oficialismo los dos integrantes de Provincias Unidas (la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti) ni Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. Los 18 representantes de Unión por la Patria, por su parte, apoyaron su propio dictamen de minoría.

Antes de pasar a la firma, Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó que el dictamen firmado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad. "La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo", recordó la cordobesa.

En este sentido, señaló que para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción del proyecto de Discapacidad era necesario suprimir los artículos 36 al 41 del texto original. "Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra", indicó la legisladora oficialista.

Antes de que Rodríguez Machado tomara la palabra, expuso Julia Strada (Unión por la Patria), que cuestionó la ausencia durante el debate del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. "Es muy difícil para los diputados saber cuál es la proyección en términos de tomar deuda o financiamiento externo", lanzó.

A lo largo de su discurso, la economista kirchnerista hizo hincapié en las "proyecciones fallidas del presupuesto anterior" y en las "inconsistencias" del programa económico y financiero del presupuesto 2027. En esa línea, recordó que el Presupuesto para este año decía que Argentina iba a crecer al 5%, y lo que terminó pasando es que Argentina entró "en recesión".

Para el Presupuesto del 2027, se proyecta un crecimiento del 4%, lo cual contrasta con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipa una expansión apenas por encima de los dos puntos.

Strada también puso énfasis en los "cinco trimestres consecutivos de caída de la inversión", por lo que se mostró muy escéptica respecto del 9% de crecimiento de inversión que estipula el Gobierno en el Presupuesto para el año próximo.

"La inflación dio más de 30 puntos, tres veces más de lo proyectado para 2026", indicó, y aseguró que "no van a tener inflación cero para el año que viene, a pesar de haber cortado todas las canillas de emisión y de haber pisado el tipo de cambio".

Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones del Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.