Principio de acuerdo para sesionar en Diputados

Los jefes de bloque llegaron a un entendimiento para que pueda realizarse por primera vez una sesión con la sola presencia física de los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara, mientras que el resto de los diputados podría participar de manera remota, por intermedio de una aplicación que permite dar quórum y votar a través de una "conexión segura" (VPN).

"Pudimos avanzar en la idea de que, con la presencia de autoridades y presidentes de bloque y diputados en modo virtual, podamos construir un proceso que nos permita, como Parlamento, sesionar de manera virtual", confirmó a la prensa el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quien encabezó la reunión de Labor Parlamentaria.

Fue la primera vez que diputados de distintas fuerzas se encontraron cara a cara desde que se declaró la pandemia del Covid-19.

La discusión continuará hoy en una reunión de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, recientemente constituida, donde se elaborará un protocolo de sesión virtual; esto es, los pasos a seguir para concretar este tipo de debates, que hoy no están regulados -aunque sí permitidos por el reglamento-.

Luego, a pedido de Juntos por el Cambio, ese protocolo será abordado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. La intención es que haya dictamen favorable esta semana -podría ser mañana-.

ADEMÁS:

Medidas de apoyo a familias y empresas

Cristina convocó a líderes del Senado para la reanudación de sesiones

El tercer paso aun no está cerrado: mientras Juntos por el Cambio insiste en que el dictamen debe aprobarse en una sesión presencial -porque así lo indica el reglamento para las propuestas de reforma-, desde el Interbloque Federal sostuvieron que bastaría con el aval del protocolo en Labor Parlamentaria.

Massa aclaró en conferencia de prensa que el protocolo en cuestión se renovará cada 30 días, con el fin de no perpetuarlo en el tiempo. Y en favor de la virtualidad, advirtió que una sesión convencional requeriría la presencia de "alrededor de 900 personas" en un mismo sitio.

En tanto, Juntos por el Cambio mantendrá una reunión de interbloque hoy a las 16 para analizar los pasos a seguir. "No se puede votar leyes por videoconferencia porque todavía no se modificó el reglamento. Nosotros no estamos cerrados al sistema de sesiones remotas o mixtas. Estamos queriendo acordar, pero observamos que no hay diálogo político sincero", se atajó Mario Negri en declaraciones al canal TN.

En la reunión de Labor Parlamentaria estuvieron, además de Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y sus pares Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez. También tomaron parte el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Cheppi; los secretarios parlamentario, Eduardo Cergnul, y administrativo, Rodrigo Rodríguez.

Participaron además el radical Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Eduardo "Bali" Bucca por el Interbloque Federal; y José Luis Ramón por Unidad Federal para el Desarrollo. Por último, asistieron el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González; la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.