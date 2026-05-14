Privatizaciones: el Gobierno pone en marcha la venta de Aysa

El Gobierno busca recaudar unos 500 millones de dólares con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", sostuvo el ministro.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", sostuvo.

Aysa firmó hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada, que hace permanente el esquema en marcha desde 2024. El modelo contempla la concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria debe mantener el equilibrio económico financiero.

Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía), los mismos que ganaron la contienda por Transener y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.

AYSA presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en AMBA a 15 millones de personas. Es la segunda más grande de América Latina. El Banco Mundial asesora al gobierno en el proceso y la valuación fue encomendada al BICE. La licitación está a cargo del Ministerio de Economía.