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Privatizaciones: el Gobierno pone en marcha la venta de Aysa

El Gobierno avanzará con la venta del 90% de las acciones de la empresa Aysa, que hoy están en manos del Estado Nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este jueves que mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la privatización de la empresa Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), en una operación con la que el Gobierno espera recaudar alrededor de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.

Caputo anunció en su cuenta de la red social X que este viernes se publicarán los pliegos en el Boletín Oficial para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

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El Gobierno busca recaudar unos 500 millones de dólares con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", sostuvo el ministro.

ADEMÁS: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo"

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", sostuvo.

Aysa firmó hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada, que hace permanente el esquema en marcha desde 2024. El modelo contempla la concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria debe mantener el equilibrio económico financiero.

Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía), los mismos que ganaron la contienda por Transener y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.

AYSA presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en AMBA a 15 millones de personas. Es la segunda más grande de América Latina. El Banco Mundial asesora al gobierno en el proceso y la valuación fue encomendada al BICE. La licitación está a cargo del Ministerio de Economía.

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