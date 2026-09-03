El Senado debate la reforma de biocombustibles

El informe se está armando en base al proyecto de Bullrich, al que se le incorporaron los cambios impulsados por los senadores aliados y los representantes del sector.

Uno de los puntos sobre los que ya habría acuerdo es el incremento del corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, una medida que tendría impacto en las provincias productoras de azúcar, particularmente Tucumán.

El esquema en discusión contempla mantener inicialmente el corte en el 12% y elevarlo al 15% a los doce meses de sancionada la ley.

El incremento podría generar una mayor demanda para la industria tucumana, aunque el beneficio concreto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes entre los distintos productores.

En el caso del biodiésel, que se incorpora al gasoil, fuentes parlamentarias señalaron a este medio que existe la posibilidad de un principio de acuerdo para llevar el corte obligatorio al 10%, aunque todavía se negocia una ampliación del cupo destinado a las pequeñas y medianas empresas elaboradoras.

Precisamente, la participación de las pymes constituye uno de los principales puntos de conflicto de la reforma, ya que señalan que no pueden competir con las grandes compañías integradas, que cuentan con mayor escala y acceso a las materias primas.

Por ese motivo, el aumento del porcentaje de biodiésel no alcanza para resolver la disputa y las pymes reclaman que la nueva normativa garantice una participación determinada dentro del mercado.

El bioetanol se produce principalmente a partir de maíz y caña de azúcar. El maíz representa cerca del 60% de la producción y se concentra en provincias como Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que la caña aporta el 40% restante y tiene su principal producción en el Noroeste Argentino, especialmente en Tucumán, Salta y Jujuy.

La reforma impulsada por el oficialismo también contempla cambios en la comercialización y en el mecanismo de determinación de precios de los biocombustibles, con una transición prevista hasta fines de 2031.