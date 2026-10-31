En otro tramo de su exposición, el Presidente vinculó esas convicciones religiosas con las políticas de su administración. “Nosotros aplicamos la moral como política de Estado. Tomamos medidas partiendo desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”, afirmó.

En ese sentido, volvió a defender el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su gestión. “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación”, argumentó.

También cuestionó con dureza a sus antecesores. “El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, sostuvo, y agregó que durante años la dirigencia se dedicó a acumular poder y dejó como resultado mayores niveles de pobreza.

“La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, remarcó.

Un mensaje de cara a las elecciones de 2027

El mandatario aprovechó su intervención para ratificar su proyecto político y dejar definiciones sobre un eventual segundo mandato.

“Ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para nuestro segundo mandato: creemos en hacer a la Argentina grande nuevamente desde el respeto a la vida, la libertad y la propiedad”, aseguró.

Además, manifestó su deseo de que el próximo año los argentinos puedan “elegir en paz” y volvió a presentar la continuidad de su gobierno como una alternativa frente al regreso del populismo.

“Estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas, estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, afirmó.

Milei también defendió su concepción de una sociedad basada en la libertad individual y la propiedad privada, en contraposición con lo que definió como una “utopía igualitaria”.

El vínculo político con Neuquén

La visita tuvo además un componente político por la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene una relación cercana con la Casa Rosada.

Hace apenas dos semanas, Milei había estado en Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde destacó el desarrollo de Vaca Muerta y elogió al mandatario provincial por su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El oficialismo considera a Figueroa un posible aliado de cara a las elecciones de 2027 y busca mantener su acompañamiento en el Congreso para avanzar con proyectos pendientes, entre ellos la reforma electoral, que continúa sin consensos suficientes en el Senado.

La actividad también reforzó la cercanía política con Nadia Márquez, una de las senadoras más vinculadas con Karina Milei.

No fue la primera participación del Presidente en un encuentro evangélico. En julio de 2025 había viajado a Resistencia, Chaco, para asistir a la inauguración del templo Portal del Cielo.