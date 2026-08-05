Protesta por la Ley de Propiedad Privada: la movilización sigue en pie pese a las modificaciones del oficialismo

Habrá un refuerzo de vallas alrededor de la Plaza del Congreso y las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles para los manifestantes en pos de garantizar el orden en las calles, una de las grandes prioridades para la administración Javier Milei en este tipo de eventos.

Quienes no avalan el proyecto, y se manifestarán en su contra, son la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Todos estos grupos se estuvieron organizando a lo largo de los últimos días para estar presentes en el Congreso y generar presión para que la normativa no sea aprobada, pese a las modificaciones introducidas al proyecto.

Aunque el oficialismo introdujo modificaciones de último momento y retiró del proyecto el artículo que elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras, tanto la sesión como la movilización se mantienen sin cambios. Las organizaciones sostienen que el resto de la iniciativa conserva aspectos que rechazan y por eso ratificaron su presencia frente al Congreso durante el debate.

Pese a las modificaciones de última hora de la propuesta legislativa, la calle Azopardo mostrará músculo este jueves. El triunviro Cristian Jerónimo, el lunes, rechazó el argumento oficial que presenta el proyecto como una defensa de la propiedad privada e insistió en que el objetivo es “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”.

Paralelamente, la CTA-T rechazó el "remate" de tierras nacionales que, según sostiene, implica la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que, pese a la eliminación del artículo que modificaba los límites a la propiedad extranjera de tierras, el proyecto mantiene otros cambios que consideran perjudiciales para la protección del territorio nacional.

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también dará el presente. De hecho, con las CTA y la CGT, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar por qué la ley es regresiva para el interés nacional.