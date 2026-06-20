Pullaro reclamó que los fondos de Santa Fe vuelvan en obras

“Belgrano sabía que la libertad sin educación era una trampa y que un pueblo sin acceso al saber era un pueblo sin futuro”, afirmó Pullaro. En esa línea, señaló que el crecimiento de un país no debe medirse solamente por sus indicadores económicos, sino por “cómo ese crecimiento impacta y llega a cada uno de los ciudadanos”.

El delito en Rosario

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la situación de Rosario, una ciudad que durante los últimos años atravesó una profunda crisis de seguridad vinculada al avance del crimen organizado. Pullaro aseguró que el escenario comenzó a revertirse y destacó que los homicidios disminuyeron un 64 por ciento en comparación con los niveles más altos registrados.

“Hace dos años esta ciudad tenía miedo de sus calles. Hoy los homicidios bajaron un 64 %, también disminuyeron las balaceras y los delitos contra la propiedad. Hoy manda la ley, y el miedo cambió de lado”, afirmó.

El gobernador atribuyó esa mejora al trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y valoró el acompañamiento del Gobierno nacional durante los momentos más complejos. “Esto no fue magia. Fue decisión, inversión, método y trabajo conjunto. Pudimos demostrar que cuando los diferentes niveles del Estado trabajan unidos, los resultados llegan”, señaló.

Para Pullaro, la recuperación de la seguridad debe estar acompañada por un plan de desarrollo económico. “Estamos recuperando la paz y el orden que nos habían prometido, pero además construimos infraestructura productiva porque estamos convencidos de que el orden sin progreso no alcanza”, sostuvo.

En ese sentido, repasó la inversión realizada por la provincia y aseguró que actualmente hay 1.840 obras en ejecución en distintos puntos del territorio santafesino. Además, destacó que durante los últimos dos años se concretó una inversión equivalente a la realizada en los ocho años anteriores.

“En Santa Fe las obras se hacen bajando costos, con transparencia y sin corrupción”, remarcó el mandatario provincial al defender la gestión de infraestructura.

El reclamo por un país más federal

Sobre el final de su discurso, Pullaro volvió a plantear el reclamo por el rol de Santa Fe dentro del esquema federal. “Santa Fe produce y exporta; es campo, industria y comercio. Hace un aporte enorme a los recursos del Estado nacional”, afirmó.

Y agregó: “Necesitamos que, en este país federal, esos recursos vuelvan en infraestructura productiva para encender el motor del interior y ayudar a que la Argentina arranque definitivamente”.

Por su parte, Milei destacó el valor simbólico de la fecha y afirmó que “la bandera es el símbolo que nos une y representa como pueblo”. También recordó a Belgrano como “un apasionado por la educación y el progreso”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también puso el foco en la recuperación de la ciudad tras los años de mayor violencia. “Con un plan y trabajando juntos, los buenos le dimos vuelta la batalla a los malos. El miedo cambió de bando”, expresó.

“Hoy Rosario está firme y de pie. Volvió más grande y más pujante, con la convicción de que nunca más vamos a ceder un solo milímetro entre la paz y el miedo”, concluyó.