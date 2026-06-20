Día de la Bandera: Milei evitó saludar a Villarruel y dijo que Belgrano fue "el primer intelectual liberal"

El Presidente encabezó el acto central en Rosario. Allí estuvo la Vice, con quien se encuentra distanciado. También asistió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial por el Día de la Bandera Nacional en Rosario, donde reivindicó la figura y el rumbo político de Manuel Belgrano. "Fue el primer intelectual liberal económico argentino", destacó durante su discurso.
La ceremonia se desarrolló en el Monumento a la Bandera y contó con la asistencia de Victoria Villarruel, a quien Milei evitó saludar. Ambos están distanciados, al punto que la Vicepresidenta no había sido invitada al acto por parte del Ejecutivo. Su presencia se debió a una convocatoria del gobierno de Santa Fe y el municipio de Rosario.
También asistió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, el funcionario anunció que dejará de desempeñarse como vocero presidencial y su lugar será ocupado por el diputado Adrián Ravier.
La actividad marcó el regreso de Milei a la celebración central en Rosario, luego de haber estado ausente en 2025. Al comenzar su discurso, definió a Belgrano como “un gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad”.
Milei agradeció las muestras de apoyo de los militantes de La Libertad Avanza, aunque insistió en mantener el foco de la ceremonia: “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”. A partir de allí, desarrolló una narrativa en la que ubicó al creador de la bandera como un símbolo de ruptura con el orden colonial y de impulso a la independencia.
El Presidente profundizó en la faceta económica del prócer y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Allí vinculó sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, y lo presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.
En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no sólo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.
El líder de la LLA enfatizó, por último el carácter fundacional del proceso independentista y aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre. “Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló antes de cerrar con un “¡viva la patria!”.
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