Día de la Bandera: Milei evitó saludar a Villarruel y dijo que Belgrano fue "el primer intelectual liberal"

Embed

Milei agradeció las muestras de apoyo de los militantes de La Libertad Avanza, aunque insistió en mantener el foco de la ceremonia: “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”. A partir de allí, desarrolló una narrativa en la que ubicó al creador de la bandera como un símbolo de ruptura con el orden colonial y de impulso a la independencia.

El Presidente profundizó en la faceta económica del prócer y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Allí vinculó sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, y lo presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.

rosario Javier Milei, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no sólo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.

El líder de la LLA enfatizó, por último el carácter fundacional del proceso independentista y aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre. “Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló antes de cerrar con un “¡viva la patria!”.