Qué cambia con el proyecto que Diputados tratará el 26 de agosto

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó el alcance de la modificación: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante”.

El alcance comprende a funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, legisladores nacionales, provinciales y porteños, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados, integrantes del Ministerio Público y autoridades de distintos organismos de control.

El proyecto también elimina los actuales topes de $1.000 millones de ganancias y $10.000 millones de patrimonio para ingresar al sistema. De esta manera, la iniciativa busca ampliar el universo de contribuyentes alcanzados e incorporar también a grandes contribuyentes.

Además, contempla una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.

El esquema mantiene otras medidas previstas en la iniciativa original, entre ellas un régimen especial de reducción del 50% y un margen de tolerancia para determinadas diferencias en las declaraciones juradas antes de que puedan ser consideradas discrepancias por ARCA.

Con el dictamen obtenido, el Gobierno consiguió el respaldo necesario para llevar el proyecto al recinto y el acompañamiento de los bloques aliados será determinante para intentar convertirlo en ley.

Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes y afirmó: “No se busca condenar a quienes cumplen”.