Qué dijo la oposición tras los anuncios de Mauricio Macri

La candidata a diputada nacional, Myriam Bregman, descreyó del mensaje “humilde y autocrítico” de Macri en tanto que el candidato a presidente por el FIT, Nicolás del Caño, apuntó a la inflación y a la devaluación.

Aníbal Fernández también se subió a las críticas y publicó en su cuenta de Twitter: "Después de insultarnos el día lunes porque no lo votaron, ahora anuncia un bono de dólares por 2 meses"

Por su parte, José Urtubey, vicepresidente de la UIA, indicó: "Diría que me parecen parches, en línea con que no resuelven el fondo de la cuestión. Están en una línea asistencialista y son bienvenidos, pero desde ya no resuelven mayores temas. Son tardíos, porque es una situación a la que arribamos que era previsible".

Las críticas de la oposición