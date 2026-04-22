Qué pasa si el SMN no funciona: el viernes habrá un "Apagón Meteorológico Nacional"

“Sin meteorología no hay vuelos”, afirman los trabajadores del SMN en su página de Instagram. Y agregan que los “ajustes, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación”.

El SMN es el único organismo oficial con la potestad legal para emitir alertas meteorológicas en Argentina, sin su funcionamiento Defensa Civil y Bomberos perderían su principal herramienta para coordinar evacuaciones ante inundaciones o vientos destructivos.

¿Por qué no alcanza con las aplicaciones del celular?

Es un error común pensar que sitios como AccuWeather o Meteored podrían reemplazar al SMN. debido a que estas aplicaciones suelen utilizar modelos globales que se nutren, en gran parte, de los datos recolectados por las 125 estaciones meteorológicas que el SMN tiene distribuidas en todo el país , incluida la Antártida.

"Sin los observadores en el terreno que miden la presión, la humedad y el viento cada hora, los modelos internacionales pierden precisión. Estaríamos 'a ciegas' respecto a lo que pasa específicamente en nuestro territorio", explican especialistas del sector.

image El SMN hará una medida de fuerza.

El conflicto en el SMN

La primera semana de abril delegados de ATE-SMN iniciaron un paro en rechazo al plan, luego de que el director del organismo, Antonio José Mauad, entregará, a pedido de la cartera que dirige Federico Sturzenegger, la lista de empleados civiles que fueron despedidos.

“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”, señalaron la semana pasada fuentes vinculadas con el proceso de achicamiento del SMN.

Desde el inicio de la actual gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados. Luego de la primera ola de despidos en el Estado nacional y, de acuerdo con cifras oficiales, la cantidad de trabajadores había quedado por debajo de la dotación considerada óptima. Sólo quedan en funciones 540 empleados.