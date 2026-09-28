En esta nueva edición irán 13 mandatarios provinciales de buena relación con la Casa Rosada. La administración libertaria intentará acercar posturas en función de la hoja de ruta legislativa.

El presidente Javier Milei viajará este martes a Francia para asistir a una nueva edición de la Argentina Week, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre en París, y estará escoltado por un grupo de gobernadores aliados.

En esta nueva edición irán 13 mandatarios provinciales de buena sintonía con la Casa Rosada. La administración libertaria intentará acercar posturas en función de la hoja de ruta legislativa.

Entre los confirmados figuran Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Reforma electoral y Presupuesto 2027

Lo cierto es que en la administración libertaria necesitan de la asistencia de varios aliados para la sanción de leyes claves, entre ellas la reforma electoral, que facilitaría el objetivo por la reelección de Javier Milei, y el Presupuesto 2027.

En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que integrará la delegación presidencial que viajará a Francia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

Con informaciòn de NA

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