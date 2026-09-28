Reforma electoral y Presupuesto 2027

Lo cierto es que en la administración libertaria necesitan de la asistencia de varios aliados para la sanción de leyes claves, entre ellas la reforma electoral, que facilitaría el objetivo por la reelección de Javier Milei, y el Presupuesto 2027.

En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que integrará la delegación presidencial que viajará a Francia junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

Con informaciòn de NA