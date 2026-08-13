Ranking internacional: Milei, entre los presidentes con peor imagen de la región

El sondeo incorpora en los dos puestos siguientes a los dos presidentes que asumieron en los últimos días: la peruana Keiko Fiujimori con 55,0% de aprobación y -40,7% de rechazo; y el colombiano Abelado de la Espriella con 52,4% y -42,2%.

En el quinto lugar aparece el brasileño Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, quien también ocupaba el mismo puesto en julio, pero que ahora y pese a su entredicho con Milei subió en la consideración de sus connacionales a un 51,9% de aprobación y -46,1, desde el 50,6 y -47,1 del mes anterior.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con 26,7% de imagen positiva; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 29,5%; y luego José Mulino de Panamá, con 31,4%, los únicos tres con peores cifras que Milei.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de 4,3 puntos porcentuales.

En contraste, Laura Fernández de Costa Rica presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −5,7% respecto de la medición del mes pasado.