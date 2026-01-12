Como un superhéroe, Milei lanzó sus redes sociales oficiales en inglés

MILEI REDES INGLES Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales.

A través de un mensaje difundido en video (un dibujito animado del General Ancap) el presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

WELCOME TO JAVIER MILEI'S OFFICIAL ENGLISH ACCOUNT



VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!



CC: @JMilei pic.twitter.com/7t3Sphia4a — Milei in English - Official Account (@jmilei_english) January 12, 2026

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

Cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei:

• Instagram: @mileienglishofficial

• YouTube: @MileiEnglishOfficial

• X (Twitter): @jmilei_english

• TikTok: @mileienglishofficial

• Facebook: @MileiEnglishOfficial

El lanzamiento de estos canales se produce en un clima de confrontación frecuente entre el jefe de Estado y sectores del periodismo. Milei ha criticado en reiteradas ocasiones a comunicadores a los que acusa de difundir información falsa o de distorsionar sus posiciones, y ha reivindicado el uso de redes sociales como vía principal para transmitir su mensaje sin filtros.

En ese marco, el oficialismo considera que la iniciativa forma parte de una política más amplia de apertura y posicionamiento internacional. “Busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”, indicaron desde el espacio libertario.