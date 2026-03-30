Reforma laboral: todos los fundamentos del juez Ojeda para suspender más de 80 artículos

En esa línea, cuestionó cambios concretos de la ley al señalar que, en una evaluación preliminar, implican una “desprotección” del trabajador. Entre ellos mencionó la eliminación del principio “in dubio pro operario”, la flexibilización de la irrenunciabilidad de derechos y la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo la figura de “prestadores independientes” para plataformas.

cgt Dirigentes y afiliados de la CGT se movilizaron frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El fallo también pone el foco en el impacto colectivo de la norma. Ojeda validó la legitimación de la CGT para representar a los trabajadores y definió el caso como una “acción de clase”, al entender que los derechos en juego son “comunes e indivisibles” y trascienden situaciones individuales, alcanzando a todo el sistema laboral argentino.

Otro punto clave es la crítica al Fondo de Asistencia Laboral: el juez advirtió que este mecanismo “no evitaría ni repararía los despidos injustificados” y que su implementación podría incluso afectar recursos de la seguridad social, además de no garantizar una protección efectiva frente a ceses laborales.

Finalmente, Ojeda defendió la necesidad de una medida urgente para evitar inseguridad jurídica. Señaló que permitir la vigencia de la reforma mientras se tramita el caso podría generar un “consumo de derechos” difícil de revertir y afectar tanto a trabajadores como a empleadores. Por eso, sostuvo que la suspensión provisoria es el camino para “llegar a la sentencia definitiva en paz social” y con mayor certeza jurídica.