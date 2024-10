Ricardo Quintela confirmó que no se baja y habrá interna contra Cristina Kirchner

Así se expresó en sus redes sociales, luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner definiera como "Poncio Pilatos" y "Judas" a algunos dirigentes del PJ por no apoyarla en los comicios internos. "Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación", enfatizó el Gobernador.

En el análisis de Quintela, "la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo". Además, expresó que que "dejar atrás esta forma de construir política" es lo que lo impulsa en su "vocación de conducir el partido".

"Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei", remarcó el mandatario provincial en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1847392612950425997&partner=&hide_thread=false Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 18, 2024

Quintela se manifestó de esa manera poco después de que Cristina Kirchner pronunciara duras críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", consideró durante una reunión en la sede del gremio SMATA, en San Telmo.

"No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", dijo la exmandataria en referencia a Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja en la interna por la conducción del PJ. También planteó que "ningún dirigente es víctima", sino que "la única víctima en este país es la gente".

La Cámpora sube a Cristina al centro del escenario partidario. Cristina Kirchner dio a conocer ayer su lista para las elecciones internas del PJ.

Del encuentro participaron legisladores, intendentes y dirigentes gremiales, entre ellos Máximo Kirchner y Eduardo ´Wado´ De Pedro, por La Cámpora; los jefes comunales Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno). Por el sindicalismo estuvo Ricardo Pignanelli, jefe del gremio y flamante integrante de la lista de Fernández de Kirchner para el PJ, y el dirigente Julián Domínguez, que asesora a ese sindicato.

Ayer, Cristina Kirchner oficializó su lista para disputar la presidencia del PJ en los comicios internos, y eligió a los senadores José Mayans y Lucía Corpacci para que la acompañen como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. La nómina incluyó además al jefe del bloque de diputados kirchneristas, Germán Martínez, como vice tercero; a Mariel Fernández, como cuarta vicepresidenta, y a Pignanelli como vicepresidente quinto.

"