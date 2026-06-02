La Justicia suspendió los despidos y el cierre del INTA

La medida califica a las intenciones del Gobierno como "manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".

Mientras que ordenó a las autoridades del INTA "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2061810490100117606&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO!!

NUEVO FALLO HISTÓRICO EN FAVOR DE ATE CONTRA EL GOBIERNO!!



AHORA LA JUSTICIA ORDENA EL CESE DE LOS DESPIDOS Y RECORTES EN EL INTA!!



Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno, suspendiendo la… pic.twitter.com/8U9W3n0uaF — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 2, 2026

El fallo fue celebrado por el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien destacó que "otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno".

Después de repasar los alcances del fallo, el referente del gremio de estatales acusó al Gobierno de actuar "al margen de la ley" y aseguró que el gremio seguirá confrontándolos "en todos los planos". "Se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. La motosierra se debilita. Les queda poco", cerró.