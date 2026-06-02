La Justicia suspendió los despidos y el cierre del INTA

Lo hizo a través de una cautelar y suspendió la resolución 27/2026 firmada por el titular del organismo, Nicolás Bronzovich, un fallo que fue celebrado por ATE, que inició la demanda .
La Justicia dictó una medida cautelar por seis meses a favor de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó frenar con los despidos y supresiones de estructuras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El fallo judicial implica revés para el gobierno de Javier Milei en sus planes de desprendese de este organismo, como de otras dependencias estatales.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, dispuso la inmediata suspensión de la Resolución 20/2026, impulsada por el titular del organismo Nicolás Bronzovich, que disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), nueve agencias y el traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La medida califica a las intenciones del Gobierno como "manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".
Mientras que ordenó a las autoridades del INTA "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".
El fallo fue celebrado por el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien destacó que "otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno".
Después de repasar los alcances del fallo, el referente del gremio de estatales acusó al Gobierno de actuar "al margen de la ley" y aseguró que el gremio seguirá confrontándolos "en todos los planos". "Se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. La motosierra se debilita. Les queda poco", cerró.
comentar