Sacachispas se burló del "3%" citado en los audios de Diego Spagnuolo

Sacachispas volvió a sus irónicos menajes en las redes sociales y está vez lo hicieron en referencia a los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El domingo publicó su formación ante Argentino de Merlo con el mensaje: “3% de posibilidades…97% de fe. Vamos Lila ”, una frase que resonó en medio del rumor del “tres por ciento” prescripto en el escándalo de coimas, donde está vinculada Karina Milei.

image

En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Mientras que el club de Villa Soldati este viernes realizó una humorada con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila ”.

Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número.

Al margen la ironía en las redes sociales, el Lila igualó 1-1 como local frente a Brown de Adrogué. Sacachispas está en zona de descenso e intenta no perder la categoría.