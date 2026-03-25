Se manifestaron contra la Reforma laboral, les hicieron una causa y no podrán ir a las canchas

La norma endurece las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.

La decisión, que rige por plazo indeterminado desde su publicación, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo. La resolución resalta que este protocolo de exclusión representa un recurso preventivo para garantizar que quienes tengan antecedentes de violencia en eventos no participen en futuros.

Entre los alcanzados por la medida figuran Mauro Ulmer, Héctor Fermoselle, Sebastián Planes, Leonardo Recaite, Cristian Abregu, Axel Chaperon y Javier Mendoza.

También quedaron incluidos Luis Maidana, Enzo Velasquez, Pedro Alcaraz, Franco Garcia, Claudio Figueroa, Nicolás Biderman, Carlos Hinojosa, Matías Juarez, Ricardo Capdevila, Maximiliano Orellana, Juan Tofoleti, Emilio Salgado, Mauro Gimenez, Pablo Velazquez, Diego Lescano y Rubén Mansilla.

En tanto, la nómina se completa con Adrián Inayen, Gastón Peloso, Milton Tolomeo, Ariel Caleca, Dylan Sandoval, Julio Cardozo, Denise Maimo, Carlos Dawlowski, Roberto Cajal, Junior Fleitas y Enzo Mansilla.