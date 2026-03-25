Se manifestaron contra la Reforma laboral, les hicieron una causa y no podrán ir a las canchas

La disposición del Gobierno, oficializada en el Boletín Oficial, afecta a personas identificadas por violentos ataques durante la protesta contra la Reforma laboral.
El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió el ingreso a las canchas a manifestantes que participaron en una protesta contra la Reforma laboral, donde se registraron incidentes que derivaron en ataques a efectivos policiales, bienes públicos y privados, así como en la obstrucción del tránsito.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.
El operativo policial, ejecutado ese día en la Plaza del Congreso, permitió la detención de los agresores luego de que arrojaran proyectiles, objetos punzocortantes y bombas molotov contra fuerzas de seguridad y particulares, conforme detalló la Policía Federal Argentina. Entre las conductas registradas se incluyen ataques a agentes, daños contra vehículos oficiales y obstaculización de la circulación, con consecuencia de lesiones de diversa consideración sobre el personal policial.
La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó la resolución a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.
La norma endurece las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.
La decisión, que rige por plazo indeterminado desde su publicación, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo. La resolución resalta que este protocolo de exclusión representa un recurso preventivo para garantizar que quienes tengan antecedentes de violencia en eventos no participen en futuros.
Entre los alcanzados por la medida figuran Mauro Ulmer, Héctor Fermoselle, Sebastián Planes, Leonardo Recaite, Cristian Abregu, Axel Chaperon y Javier Mendoza.
También quedaron incluidos Luis Maidana, Enzo Velasquez, Pedro Alcaraz, Franco Garcia, Claudio Figueroa, Nicolás Biderman, Carlos Hinojosa, Matías Juarez, Ricardo Capdevila, Maximiliano Orellana, Juan Tofoleti, Emilio Salgado, Mauro Gimenez, Pablo Velazquez, Diego Lescano y Rubén Mansilla.
En tanto, la nómina se completa con Adrián Inayen, Gastón Peloso, Milton Tolomeo, Ariel Caleca, Dylan Sandoval, Julio Cardozo, Denise Maimo, Carlos Dawlowski, Roberto Cajal, Junior Fleitas y Enzo Mansilla.
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