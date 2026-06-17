Causa Adorni: ordenaron nuevas medidas de prueba sobre su patrimonio

Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio de Caballito, más el estado de sus deudas que son de un valor relevante.

En su declaración jurada de 2024, Adorni informó haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente elevó dicha cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023.

Además, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que la madre de Adorni, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.