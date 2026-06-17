Fernando de Andreis sobre Adorni: "No debería pasar un día más en el cargo"

El diputado del PRO y estrecho colaborador de Mauricio Macri fue categórico con el funcionario y aseguró que le hace un "daño infinito" a Javier Milei.
El diputado nacional Fernando de Andreis, del bloque del PRO y muy cercano a Mauricio Macri, afirmó este miércoles que la presencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina” e incluso “no debería pasar un día más en el cargo”, sentenció.
“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente Mauricio Macri, en diálogo con Radio Rivadavia.
El legislador lo expresó en referencia a la situación de Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
El ex secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Macri, sostuvo que “lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, y adelantó que su partido “no descarta” avanzar con una interpelación en la Cámara de Diputados.
“Lo de Adorni es un problema que tiene el Gobierno y lo tiene que solucionar el Gobierno, pero desde el primer día dijimos que esto no iba a funcionar”, indicó De Andreis recordando las objeciones a su designación realizadas por Macri en 2025.
El parlamentario del PRO señaló que a raíz de la situación del jefe de Gabinete “una gran parte del Gobierno paralizado y la argentina no se puede dar ese lujo”.
Por otra parte, afirmó que “de ninguna manera” una posible candidatura presidencial de Macri está supeditada a una negociación para que La Libertad Avanza (LLA) no le dispute en 2027 al PRO la jefatura de Gobierno porteña.
“En la Ciudad estamos súper tranquilos, el vínculo con los vecinos está intacto. La transformación que hizo el PRO en la ciudad en los últimos 20 años es espectacular. En definitiva, va a ser el porteño quien decida si tenemos que continuar o no”, aseveró.
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