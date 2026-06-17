Fernando de Andreis sobre Adorni: "No debería pasar un día más en el cargo"

“Lo de Adorni es un problema que tiene el Gobierno y lo tiene que solucionar el Gobierno, pero desde el primer día dijimos que esto no iba a funcionar”, indicó De Andreis recordando las objeciones a su designación realizadas por Macri en 2025.

El parlamentario del PRO señaló que a raíz de la situación del jefe de Gabinete “una gran parte del Gobierno paralizado y la argentina no se puede dar ese lujo”.

Por otra parte, afirmó que “de ninguna manera” una posible candidatura presidencial de Macri está supeditada a una negociación para que La Libertad Avanza (LLA) no le dispute en 2027 al PRO la jefatura de Gobierno porteña.

“En la Ciudad estamos súper tranquilos, el vínculo con los vecinos está intacto. La transformación que hizo el PRO en la ciudad en los últimos 20 años es espectacular. En definitiva, va a ser el porteño quien decida si tenemos que continuar o no”, aseveró.