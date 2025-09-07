Sebastián Pareja celebró el "ejército" de 45.000 fiscales de LLA

En ese sentido, Pareja evitó dar resultados, pero se mostró “muy contento” y destacó el masivo operativo de fiscalización: “Pusimos en la cancha un ejército de 45.717 fiscales”.

Además, afirmó que LLA “ha crecido una barbaridad” y que el partido demostró que “está preparándose para gobernar la provincia”.

El armador libertario, que habló antes de las 21:00, por lo que no puede dar datos, se centró en denunciar irregularidades que, según él, sufrieron durante la jornada.

El dirigente de LLA apuntó contra las “trapisondas de la vieja política donde siempre se intenta engañar al electorado”, e incluyó en esa categoría delitos electorales como “romper boleta” y “robar boleta”.

Pareja insistió en que, pese a esos intentos, el despliegue de fiscales los hace sentir “más respaldados” y pidió esperar los primeros cómputos.

Sobre la posible presencia del presidente Javier Milei en el búnker para celebrar los resultados, Pareja se desligó: “No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente”.