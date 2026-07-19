Kicillof, Jorge Macri y otros dirigentes destacaron la entrega de la Selección

Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias pic.twitter.com/fj1E543EhL — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2026

Entrega absoluta

En la misma línea se expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien agradeció la "entrega absoluta" del equipo y definió a la Scaloneta como "un tremendo equipo" que volvió a dejar una imagen de compromiso y competitividad.

Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo. Gracias — Jorge Macri (@jorgemacri) July 19, 2026

Desde Unión por la Patria, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro resaltó que los futbolistas "dejaron todo representando a nuestra bandera y a nuestro pueblo, afuera y adentro de la cancha". Además, afirmó que los argentinos sienten orgullo al ver a un equipo que enfrenta la adversidad "con la cabeza en alto y el corazón caliente".

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dedicó un mensaje especial a Lionel Messi y al plantel. "Gracias por creer hasta el último minuto y no bajar nunca los brazos. Esta Selección escribió una historia que nadie podrá borrar. Una historia inolvidable. Un orgullo eterno", expresó.

Más allá del resultado deportivo, los mensajes reflejaron un consenso poco habitual en la política argentina: el reconocimiento a un grupo que volvió a ubicar al país entre los mejores del mundo y que, pese a quedarse sin el bicampeonato, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.