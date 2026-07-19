Kicillof, Jorge Macri y otros dirigentes destacaron la entrega de la Selección

Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, dirigentes de distintos espacios políticos utilizaron las redes sociales para expresar su reconocimiento al plantel de Lionel Scaloni.
La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no impidió que el equipo de Lionel Scaloni recibiera un amplio reconocimiento de la dirigencia política. Referentes del oficialismo y de la oposición coincidieron en agradecer el esfuerzo del plantel y remarcar el orgullo que generó la campaña que llevó a la Albiceleste hasta el partido decisivo frente a España.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien publicó un breve mensaje en sus redes sociales: "Gracias, Selección". El mandatario acompañó sus palabras con la ya emblemática imagen de la bandera argentina con la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que el equipo había exhibido tras la victoria frente a Inglaterra durante el certamen.
El expresidente Mauricio Macri también destacó el recorrido del conjunto nacional. "Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos", escribió, al tiempo que sostuvo que la Selección se ganó el respeto del mundo por haber "dado todo" en la búsqueda del bicampeonato.
En la misma línea se expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien agradeció la "entrega absoluta" del equipo y definió a la Scaloneta como "un tremendo equipo" que volvió a dejar una imagen de compromiso y competitividad.
Desde Unión por la Patria, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro resaltó que los futbolistas "dejaron todo representando a nuestra bandera y a nuestro pueblo, afuera y adentro de la cancha". Además, afirmó que los argentinos sienten orgullo al ver a un equipo que enfrenta la adversidad "con la cabeza en alto y el corazón caliente".
Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dedicó un mensaje especial a Lionel Messi y al plantel. "Gracias por creer hasta el último minuto y no bajar nunca los brazos. Esta Selección escribió una historia que nadie podrá borrar. Una historia inolvidable. Un orgullo eterno", expresó.
Más allá del resultado deportivo, los mensajes reflejaron un consenso poco habitual en la política argentina: el reconocimiento a un grupo que volvió a ubicar al país entre los mejores del mundo y que, pese a quedarse sin el bicampeonato, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.
comentar