Sergio Massa denunció amenazas de muerte a él y a su familia

Fuentes allegadas al titular del cuerpo señalaron que Massa hizo la presentación ante la Justicia para que investigue quiénes realizaron esas amenazas a él y su familia, en las que se incluyeron imágenes de sus hijos.

Según informaron, Massa realizará una nueva ampliación de la denuncia con material tecnológico adicional en el que están trabajando sus equipos.

Estos episodios sucedieron a la madrugada cuando se realizaba una sesión virtual, en medio de fuertes cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, este último espacio que reclamaba la invalidez de esa reunión plenaria del cuerpo al considerar que solo se permitían las sesiones presenciales.

Massa informó por la madrugada en la sesión que iba "a tener que cambiar" su celular, "porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes".

"La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes", agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la Justicia investigue".

En la ocasión, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodriguez impulsaron la aprobación de una declaración para repudiar los actos intimidatorios contra Massa.

Antes del cierre del debate del proyecto de asistencia al turismo, ya bien entrada la madrugada, Cecilia Moreau para denunció: "Mientras nosotros estamos acá, tratando de sancionar una ley de asistencia al turismo después de 20 horas de discutir con alguna gente la nada misma, quiero decir que estamos sesionando con parte de la parte de afuera del Congreso roto. Han venido a hacer destrozos", denunció.

Y luego habló de "los mensajes de Twitter que están circulando en este mismo momento en las redes sociales, donde no solo se distribuye el teléfono del presidente de la Cámara, sino además se distribuye una foto donde están sus hijos, uno de ellos menor de edad. Es un gesto antidemocrático, un gesto patoteril, y me parece que lo mínimo que podemos hacer es sacar una declaración de repudio de esta Cámara".

Cecilia Moreau aclaró que no lo hacía por Sergio Massa: "Los que elegimos la política sabemos lo que significa. Pero lo que le pasó a Florencia (Kirchner) no tiene que haber sido en vano. No le puede pasar a Toto (por el hijo de Massa) lo mismo. No lo podemos permitir con ninguno de nuestros hijos. Así que pido introducir una declaración de repudio a la difusión pública de estas imágenes".