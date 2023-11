"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó Massa en Río Cuarto.

El candidato de la coalición oficialista consideró "fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

Al asistir en Río Cuarto a la ampliación del sistema SUBE para siete localidades de esa provincia, Massa destacó que, "a lo largo de los últimos años", Córdoba "peleó por su desarrollo y su crecimiento muchas veces sintiéndose sola, sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda y que era injusta la distribución de ingreso respecto del aporte que hacía a la Nación".

Massa convocó a los cordobeses a una nueva etapa

El titular del Palacio de Hacienda está inmerso en la conquista de los votantes de Córdoba, un electorado complejo porque, en general, se muestran reacios a votar al peronismo. Varias encuestas señalan que los electores de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba apoyarían a La Libertad Avanza en el balotaje.

Durante la visita, Massa prometió que, en caso de acceder al Gobierno, se iniciará una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde" en materia de coparticipación.

cordobamassa1.jpg Sergio Massa busca conquistar el voto de los cordobeses.

"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", prometió.

Massa resaltó la figura del fallecido exgobernador De la Sota, a quien dedicó su compromiso con los habitantes del distrito, y convocó a trabajar "juntos por la Argentina de la unión nacional que abrace a los cordobeses". "Compartí muchos sueños con él, pero desde el cielo debe estar soñando que empecemos a construir esa Argentina", dijo Massa en alusión al ex mandatario provincial.

Además, manifestó su agradecimiento al apoyo expresado recientemente a su candidatura por parte del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, de cara al balotaje. "Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", insistió.

En otras actividades, Massa visitó la empresa Bio 4, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, donde ambos recorrieron las instalaciones y conversaron con los trabajadores con el foco puesto en el bioetanol, materia energética clave de la provincia. Allí anticipó que. luego de las elecciones del 19 de noviembre, promoverá el diálogo para avanzar en una reducción de las retenciones al trigo, el maíz y la soja, de manera de aumentar el volumen exportador, la competitividad productiva y la generación de valor agregado.