Sin apoyo para eliminar las PASO, se demora el debate de la reforma electoral

El oficialismo tiene 21 senadores, pero para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos necesita 16 legisladores más que voten a favor de la eliminación de las PASO. Y hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazo de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas. Fuentes del oficialismo señalaron que la jefa del bloque, Patricia Bullrich, ya le comunicó al Gobierno que "no están los votos para eliminar las PASO".

Una de las alternativas que tiene para destrabar es convertir esas elecciones obligatorias en optativas o volver a suspender las PASO para el 2027, pero hasta el momento ninguna de las opciones es aceptada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA, al frente de las negociaciones. Patricia Bullrich, jefe del bloque de LLA en el Senado, ya le dijo al gobierno que "no están los votos para eliminar las PASO".

Incluso, el Gobierno rechazó un pedido de la oposición de tratar Ficha Limpia en forma separada, como querían el PRO y la UCR y Provincias Unidas, cuyos senadores pidieron prioridad en la sesión del último jueves para que esos proyectos tengan un trato preferencial, lo que no sucederá si no hay acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Por lo tanto, estos dos meses serán para determinar si el Ejecutivo podrá avanzar o no con la reforma electoral, ya que hasta ahora el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a una sola reunión donde expuso la asesora del ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Electoral, Luz Landívar.

Los puntos clave de la reforma electoral

-Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia de delitos dolosos.

-Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

-Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

-Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

-El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

-Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente,

-No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.

-Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2029 y 2023.

-Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas