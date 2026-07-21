Carolina Losada vaticina que la Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprobará

Además, la senadora reiteró su oposición a eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), o al menos, podría votar para que se suspendan
La senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) estimó este martes que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que lleva cuatro sesiones sin poder ser tratado por falta de apoyo, podría quedar aprobado por la Cámara Alta “en la primera semana de agosto”.
“Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla, igual que el proyecto de ley sobre Falsas Denuncias" que la legisladora impulsa, señaló.
El proyecto de ley de Iniolabilidad de la Propiedad Privada "entró de una manera y saldría de otra, ya que pedimos muchos cambios, la mayoría relacionados con los controles”, dijo Losada, en declaracionesa Radio Continental, al visitar la 138va edición de la Exposición Rural de Palermo.
“Esto es para que estemos tranquilos porque acá nadie quiere rifar la soberanía nacional, lo que queremos es atraer inversiones y que así como Chile y Uruguay reciben inversiones muy importantes, que Argentina tampoco se quede afuera”, sintetizó.
Con respecto a la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), "nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”.
Losada explicó que aceptaría votar un proyecto “que mejore” las PASO actuales, pero aclaró que, antes de tomar cualquier decisión, debería escuchar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra.
“Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de (gravar las penas por) Falsas Denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado”, aseveró.
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