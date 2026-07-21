Carolina Losada vaticina que la Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprobará

Con respecto a la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), "nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”.

Losada explicó que aceptaría votar un proyecto “que mejore” las PASO actuales, pero aclaró que, antes de tomar cualquier decisión, debería escuchar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra.

“Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de (gravar las penas por) Falsas Denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado”, aseveró.