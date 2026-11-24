Stornelli hizo referencia a los secuestros, homicidios y ataques armados atribuidos a la organización, algunos de ellos cometidos durante gobiernos constitucionales. A partir de esos antecedentes, planteó que el reconocimiento institucional podría tener relevancia penal.

El fiscal también cuestionó que la resolución que aprobó el homenaje haya sido difundida públicamente por distintos canales de comunicación. Según su interpretación, la posible conducta de apología del delito no debería analizarse exclusivamente a partir de la realización del acto, sino también en relación con la difusión de la decisión y sus fundamentos.

En ese sentido, advirtió: “En consecuencia, corresponderá examinar si la eventual conducta de apología pudo haberse consumado mediante la difusión pública de aquella resolución y de sus fundamentos, con independencia de la posterior celebración del acto anunciado”.

Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el financiamiento del homenaje y de la escultura prevista para la facultad.

Stornelli retomó un planteo del Foro Argentino de Defensa, que solicitó que las autoridades universitarias informen de dónde provienen los recursos destinados a la actividad y cuál será su destino. En particular, pidió determinar si el dinero utilizado corresponde a fondos públicos de la UBA.

El objetivo es establecer qué partidas se habrían destinado al proyecto, quiénes intervinieron en su administración y bajo qué mecanismos se aprobó el gasto.

Sobre este punto, el fiscal sostuvo que la decisión de otorgar reconocimiento institucional a un exjefe de una organización armada vinculada con hechos delictivos “plantea interrogantes que exceden una mera controversia histórica o académica y justifican examinar su eventual relevancia penal”.

Por qué el 10 de diciembre es una fecha cuestionada

La fecha elegida para el homenaje también fue señalada en la denuncia. El acto está previsto para el 10 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia en la Argentina.

El fiscal consideró que la elección de esa fecha, junto con el carácter oficial otorgado a la actividad, hace necesario esclarecer el sentido de las expresiones de reconocimiento hacia Santucho