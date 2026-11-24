Carlos Stornelli solicitó a la Justicia que suspenda el acto previsto en la Facultad de Ciencias Sociales.
El exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo será homenajeado mediante una escultura en la Facultad de Ciencias Sociales.
El fiscal presentó una denuncia en Comodoro Py por el acto previsto para el 10 de diciembre en Sociales. Cuestionó el reconocimiento al exlíder del ERP y pidió investigar su financiamiento.
El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia judicial para que se suspenda el homenaje a Mario Roberto Santucho, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, solicitó que se investigue el origen de los fondos destinados a la actividad y a la instalación de una escultura en su reconocimiento.
La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a determinar la posible comisión de delitos de acción pública, entre ellos la presunta apología del delito. En el escrito, Stornelli también pidió analizar la eventual responsabilidad penal de los integrantes del Consejo Directivo de la facultad que participaron en la decisión de organizar el homenaje, informaron fuentes judiciales.
La actividad fue declarada de interés institucional con el aval de la decana de Sociales, Ana Josefina Arias, y del secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli.
En su denuncia, el fiscal sostuvo que la decisión de homenajear a Santucho no constituye únicamente una discusión sobre una figura histórica, sino que requiere analizar los antecedentes de quien fue uno de los principales referentes del ERP, organización guerrillera que actuó en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970.
Stornelli hizo referencia a los secuestros, homicidios y ataques armados atribuidos a la organización, algunos de ellos cometidos durante gobiernos constitucionales. A partir de esos antecedentes, planteó que el reconocimiento institucional podría tener relevancia penal.
El fiscal también cuestionó que la resolución que aprobó el homenaje haya sido difundida públicamente por distintos canales de comunicación. Según su interpretación, la posible conducta de apología del delito no debería analizarse exclusivamente a partir de la realización del acto, sino también en relación con la difusión de la decisión y sus fundamentos.
En ese sentido, advirtió: “En consecuencia, corresponderá examinar si la eventual conducta de apología pudo haberse consumado mediante la difusión pública de aquella resolución y de sus fundamentos, con independencia de la posterior celebración del acto anunciado”.
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el financiamiento del homenaje y de la escultura prevista para la facultad.
Stornelli retomó un planteo del Foro Argentino de Defensa, que solicitó que las autoridades universitarias informen de dónde provienen los recursos destinados a la actividad y cuál será su destino. En particular, pidió determinar si el dinero utilizado corresponde a fondos públicos de la UBA.
El objetivo es establecer qué partidas se habrían destinado al proyecto, quiénes intervinieron en su administración y bajo qué mecanismos se aprobó el gasto.
Sobre este punto, el fiscal sostuvo que la decisión de otorgar reconocimiento institucional a un exjefe de una organización armada vinculada con hechos delictivos “plantea interrogantes que exceden una mera controversia histórica o académica y justifican examinar su eventual relevancia penal”.
La fecha elegida para el homenaje también fue señalada en la denuncia. El acto está previsto para el 10 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia en la Argentina.
El fiscal consideró que la elección de esa fecha, junto con el carácter oficial otorgado a la actividad, hace necesario esclarecer el sentido de las expresiones de reconocimiento hacia Santucho
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