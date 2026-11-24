“El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma”, expreso Villarruel a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.
La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este martes que la decana de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , Ana Josefina Arias, “miente” a la vez que indicó que el acto en el cual se hará un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), “es un ataque a la democracia”.
“El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma”, expreso a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.
Asimismo, añadió: “Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de Perón y en el 89 de Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria”.
"La decana de la UBA de Sociales miente”, aseveró Villarruel y agregó: “La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza”.
Finalmente la vicepresidenta manifestó: “Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas”.
La actividad está prevista para el próximo 10 de diciembre, a las 18, en el patio "Indio Solari" de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, explicó este lunes por qué la institución habilitará un espacio para realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho, el exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y afirmó que esta casa de altos estudios de la UBA "tiene una histórica política de reivindicación de la Memoria, Verdad y Justicia".
Según indicó Arias en una entrevista radial, la iniciativa de homenajear a Santucho "fue traída por un colectivo que se llama Contramuro y fue tomada por una agrupación estudiantil que presentó el proyecto sobre tablas hace un mes y pico, en una reunión del Consejo Directivo" de la Facultad.
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