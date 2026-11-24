Finalmente la vicepresidenta manifestó: “Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas”.

La actividad está prevista para el próximo 10 de diciembre, a las 18, en el patio "Indio Solari" de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, explicó este lunes por qué la institución habilitará un espacio para realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho, el exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y afirmó que esta casa de altos estudios de la UBA "tiene una histórica política de reivindicación de la Memoria, Verdad y Justicia".

Según indicó Arias en una entrevista radial, la iniciativa de homenajear a Santucho "fue traída por un colectivo que se llama Contramuro y fue tomada por una agrupación estudiantil que presentó el proyecto sobre tablas hace un mes y pico, en una reunión del Consejo Directivo" de la Facultad.