El mercado argentino reabrió este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.

Sube el dólar y alcanza un nuevo récord

El dólar enfrenta el sexto día consecutivo de incremento del tipo de cambio, una nueva escalada que reavivó las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el esquema cambiario y garantizar los dólares necesarios para afrontar sus compromisos.

Este martes, tras el feriado del lunes, el dólar oficial se ubicó en $1.610 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista rondó los $1.590. En el mercado informal, el blue alcanzó los $1.675, un nuevo máximo nominal histórico. Los dólares financieros también mostraron movimientos, aunque sus valores variaron según la plataforma y el momento de consulta.

El alza se da al mismo tiempo que un fuerte fortalecimiento del dólar a nivel global, que se tradujo en depreciaciones generalizadas en la región: el real bajó 5%, el peso chileno 2,6% y el peso colombiano 5,3%.

En tanto, la brecha del dólar oficial con el contado con liqui se sigue ampliando: la semana pasada, el dólar financiero avanzó 7,8% hasta $1.800, con una suba de 3,2% el viernes y la brecha se amplió a 13,9%, su mayor nivel desde mediados de abril de 2025, previo a la salida parcial del cepo.