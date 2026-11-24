El Riesgo País llegó a los 1.100 puntos y el dólar oficial anota un nuevo valor más alto del año con una leve suba y ya supera los $1600.
El riesgo país de la Argentina subió a los 1.100 puntos en la apertura de la rueda de este martes y alcanzó el mayor nivel del año, en un escenario global nuevamente negativo, luego de la fuerte suba registrada durante la jornada anterior.
El indicador soberano avanzó 75 unidades con relación al cierre del lunes. Ayer se había registrado una euforia global, con fuertes avances de las acciones que impactaron en el valor de los bonos argentinos y provocaron una baja del riesgo país.
Sin embargo, una aparente toma de ganancias hizo que este martes los mismos indicadores que habían impulsado las subas se deterioraran y arrastraran al mercado a la baja.
La tensión financiera se produce, además, en la previa de la publicación de un dato clave del INDEC, que confirmará si la economía argentina entró técnicamente en recesión. El indicador será determinante para conocer la evolución de la actividad económica y el escenario que enfrenta el Gobierno.
El mercado argentino reabrió este martes luego del feriado nacional del lunes 23 de noviembre.
El dólar enfrenta el sexto día consecutivo de incremento del tipo de cambio, una nueva escalada que reavivó las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el esquema cambiario y garantizar los dólares necesarios para afrontar sus compromisos.
Este martes, tras el feriado del lunes, el dólar oficial se ubicó en $1.610 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista rondó los $1.590. En el mercado informal, el blue alcanzó los $1.675, un nuevo máximo nominal histórico. Los dólares financieros también mostraron movimientos, aunque sus valores variaron según la plataforma y el momento de consulta.
El alza se da al mismo tiempo que un fuerte fortalecimiento del dólar a nivel global, que se tradujo en depreciaciones generalizadas en la región: el real bajó 5%, el peso chileno 2,6% y el peso colombiano 5,3%.
En tanto, la brecha del dólar oficial con el contado con liqui se sigue ampliando: la semana pasada, el dólar financiero avanzó 7,8% hasta $1.800, con una suba de 3,2% el viernes y la brecha se amplió a 13,9%, su mayor nivel desde mediados de abril de 2025, previo a la salida parcial del cepo.
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