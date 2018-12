May también hizo referencia al nuevo vuelo acordado con el gobierno argentino; dijo que en las conversaciones que mantuvo con Mauricio Macri este año se centraron "no sólo en aquello que nos separa sino también en lo que podemos alcanzar juntos"

Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas "no está para ser discutido" y dijo que en las conversaciones que mantuvo con Mauricio Macri este año se centraron "no sólo en aquello que nos separa sino también en lo que podemos alcanzar juntos".