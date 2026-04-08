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La escribana de Adorni no sabe el origen del dinero con el que se compró el departamento

Adriana Nechevenko de Schuster, la escribana del Jefe de Gabinete, esbozó que “no hubo un préstamo” para la adquisición de las viviendas.

Adriana Nechevenko de Schuster, la escribana que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee a Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, se presentó en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita y, después de asegurar que "había contestado todas las preguntas”, esbozó que “no hubo un préstamo” para la adquisición de las viviendas.

Nechevenko había llegado poco antes de las 9:00 a los tribunales, y esperó en el pasillo del quinto piso. Luego bajó al bar de la planta baja, donde permaneció junto a dos acompañantes., pero ingresó sola a la fiscalia, informaron fuentes judiciales.

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Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual Jefe de Gabinete, duró más de dos horas y habría indicado que fue una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

En la misma línea, trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal, sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa y aseguró que "no iba a explicar absolutamente nada".

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Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico.

Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

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Declaró la escribana de Manuel Adorni.

Declaró la escribana de Manuel Adorni.

Declararán cuatro mujeres que facilitaron la hipoteca

Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.

Se tratan de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño, y Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni.

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