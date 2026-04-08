La escribana de Adorni no sabe el origen del dinero con el que se compró el departamento

En la misma línea, trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal, sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa y aseguró que "no iba a explicar absolutamente nada".

Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico.

Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

image Declaró la escribana de Manuel Adorni.

Declararán cuatro mujeres que facilitaron la hipoteca

Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.

Se tratan de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño, y Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni.