Tras la liberación de los rehenes israelíes, Milei mostró toda su admiración por Trump: "Es un ejemplo de liderazgo"

El mandatario argentino destacó a su par estadounidense por su intervención en el conflicto de Medio Oriente. “Mi más profunda admiración y gratitud”, afirmó.

El presidente Javier Milei elogió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el grupo Hamás liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: "Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—".

En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", destacó, y completó: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido.

Asimismo, el jefe de Estado referencia el proceso de liberación del alto el fuego implementado entre Israel y Hamas, que tuvo a Trump como el principal impulsor e incluye la retirada de las tropas israelíes de territorio palestino. Tras dos años de detención, este lunes se inició el proceso de liberación de los rehenes.

