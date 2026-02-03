Deportes |

Milei recibió a Luciano Benavides tras ganar el Rally Dakar 2026

El motociclista Luciano Benavides, flamante campeón del Rally Dakar 2026 en motos, visitó este martes la Casa Rosada. Lo acompañó su hermano Kevin, quien destacó en la categoría Challenger de autos.

Luciano Benavides se convirtió en el primer argentino en ganar la categoría motos del Rally Dakar 2026. La victoria se definió en la última etapa de 105 kilómetros cronometrados en Yanbu, Arabia Saudita.

El salteño protagonizó una remontada memorable: logró recortar más de tres minutos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), una diferencia que parecía imposible de revertir en la previa. Con ese esfuerzo, Benavides pasó al frente de la clasificación general por apenas dos segundos y se llevó el título.

JVGSNMCQ75AZPBBRGIP7HQPSXA
Luciano y Kevin Benavides fueron recibidos por Javier Milei tras el Dakar; Luciano ganó motos y Kevin tuvo una actuación destacada en autos.

Luciano y Kevin Benavides fueron recibidos por Javier Milei tras el Dakar; Luciano ganó motos y Kevin tuvo una actuación destacada en autos.

La hazaña del piloto salteño se suma a los títulos previos de su hermano Kevin en la categoría Challenger de autos en 2021 y 2023, consolidando a la familia Benavides como referente del rally internacional.

Encuentro en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió a Luciano y Kevin en la Casa Rosada, donde posaron sonrientes con los trofeos. La foto publicada en redes sociales refleja un gesto institucional de reconocimiento, sin declaraciones políticas. Además, Luciano aprovechó la visita para fotografiarse en la Plaza de Mayo con su trofeo.

ADEMÁS: Mundial de Rugby 2027: los partidos de fase de grupos de Los Pumas con días y horarios

El Rally Dakar se realizó entre enero y febrero de 2026 en Arabia Saudita, y contó con etapas de larga distancia, dunas y tramos cronometrados que exigieron a los pilotos habilidades técnicas y resistencia física. El campeonato de motos es considerado uno de los más exigentes de la competencia, por la velocidad y la navegación sobre terrenos irregulares.

48b28d71-eea0-4c58-bd95-dd4c792e4f38
Redes sociales.

Redes sociales.

multimedia.normal.9351c5371997c2f7.bm9ybWFsLndlYnA=
Tras el Dakar, Luciano Benavides se reunió con Javier Milei y compartió fotos en la Plaza de Mayo con su trofeo.

Tras el Dakar, Luciano Benavides se reunió con Javier Milei y compartió fotos en la Plaza de Mayo con su trofeo.

Con este triunfo, Luciano Benavides entra en la lista de campeones argentinos históricos en el Dakar, mientras que Kevin mantiene un historial destacado en autos, demostrando la importancia familiar en la formación de ambos pilotos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados