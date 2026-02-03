Milei recibió a Luciano Benavides tras ganar el Rally Dakar 2026

El salteño protagonizó una remontada memorable: logró recortar más de tres minutos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), una diferencia que parecía imposible de revertir en la previa. Con ese esfuerzo, Benavides pasó al frente de la clasificación general por apenas dos segundos y se llevó el título.

Luciano y Kevin Benavides fueron recibidos por Javier Milei tras el Dakar; Luciano ganó motos y Kevin tuvo una actuación destacada en autos.

La hazaña del piloto salteño se suma a los títulos previos de su hermano Kevin en la categoría Challenger de autos en 2021 y 2023, consolidando a la familia Benavides como referente del rally internacional.

Encuentro en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió a Luciano y Kevin en la Casa Rosada, donde posaron sonrientes con los trofeos. La foto publicada en redes sociales refleja un gesto institucional de reconocimiento, sin declaraciones políticas. Además, Luciano aprovechó la visita para fotografiarse en la Plaza de Mayo con su trofeo.

El Rally Dakar se realizó entre enero y febrero de 2026 en Arabia Saudita, y contó con etapas de larga distancia, dunas y tramos cronometrados que exigieron a los pilotos habilidades técnicas y resistencia física. El campeonato de motos es considerado uno de los más exigentes de la competencia, por la velocidad y la navegación sobre terrenos irregulares.

Redes sociales.

Tras el Dakar, Luciano Benavides se reunió con Javier Milei y compartió fotos en la Plaza de Mayo con su trofeo.

Con este triunfo, Luciano Benavides entra en la lista de campeones argentinos históricos en el Dakar, mientras que Kevin mantiene un historial destacado en autos, demostrando la importancia familiar en la formación de ambos pilotos.