Milei recibió a Luciano Benavides tras ganar el Rally Dakar 2026

El motociclista Luciano Benavides, flamante campeón del Rally Dakar 2026 en motos, visitó este martes la Casa Rosada. Lo acompañó su hermano Kevin, quien destacó en la categoría Challenger de autos.
Luciano Benavides se convirtió en el primer argentino en ganar la categoría motos del Rally Dakar 2026. La victoria se definió en la última etapa de 105 kilómetros cronometrados en Yanbu, Arabia Saudita.
El salteño protagonizó una remontada memorable: logró recortar más de tres minutos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), una diferencia que parecía imposible de revertir en la previa. Con ese esfuerzo, Benavides pasó al frente de la clasificación general por apenas dos segundos y se llevó el título.
La hazaña del piloto salteño se suma a los títulos previos de su hermano Kevin en la categoría Challenger de autos en 2021 y 2023, consolidando a la familia Benavides como referente del rally internacional.
El presidente Javier Milei recibió a Luciano y Kevin en la Casa Rosada, donde posaron sonrientes con los trofeos. La foto publicada en redes sociales refleja un gesto institucional de reconocimiento, sin declaraciones políticas. Además, Luciano aprovechó la visita para fotografiarse en la Plaza de Mayo con su trofeo.
El Rally Dakar se realizó entre enero y febrero de 2026 en Arabia Saudita, y contó con etapas de larga distancia, dunas y tramos cronometrados que exigieron a los pilotos habilidades técnicas y resistencia física. El campeonato de motos es considerado uno de los más exigentes de la competencia, por la velocidad y la navegación sobre terrenos irregulares.
Con este triunfo, Luciano Benavides entra en la lista de campeones argentinos históricos en el Dakar, mientras que Kevin mantiene un historial destacado en autos, demostrando la importancia familiar en la formación de ambos pilotos.
