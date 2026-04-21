Un influencer libertario examigo de Milei lo calificó de "therian" y "niño lastimado"

Danann contó que conoció a Milei por una cuestión de “afinidad ideológica antes de que renunciara a las ideas de la libertad”, hace más de diez años. Pero luego de la cuarentena, cuando el economista decidió competir como candidato, pensó que el libertario “representaría nuestras ideas tal como prometió”. “Así fue cómo lo apoyamos en su momento. Ahora, este Javier Milei que veo hoy no tiene que ver con el que conocí. Pero ni un poco”, señaló.

“La verdad es que qué lo llevó a convertirse en lo que es hoy es una buena pregunta para hacerle a él o a un psicólogo. Yo creo que se lo tragó el sistema. Los complejos que no pudo superar de su infancia lo llevaron a querer rodearse de obsecuentes”, dijo.

Tras lo que subió el tono: “Y esos complejos de inferioridad que él acarrea están a flor de piel. Cuando dicen que no se puede cuestionar al presidente, estamos ante una parodia del estalinismo que no soporta la más mínima corrección, que no soporta la libertad”.

Así fue como llegó a una conclusión que podría pintar de pies a cabeza al Gobierno de La Libertad Avanza: “Lo veo como un niño lastimado, herido, que usa al Estado para ponerles parches a las heridas que trae de la infancia”.