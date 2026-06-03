Carlos Mahiques propuso sancionar a jueces que filtren información a periodistas

La presentación generó repercusiones por el perfil de Mahiques dentro del sistema judicial. El magistrado integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y este año obtuvo una prórroga para continuar en el cargo luego de que el presidente Javier Milei enviara su pliego al Senado, pese a haber alcanzado los 75 años, la edad establecida por la Constitución para el límite de permanencia de los jueces.

NOTA A LA CÁMARA DE CASACIÓN FEDERAL. PERSECUCIÓN MEDIÁTICA. 2026

Su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal también estuvo marcada por la polémica. En 2017 fue trasladado desde la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional mediante una decisión administrativa impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri. El Consejo de la Magistratura aprobó aquel traslado por mayoría simple.

Durante esa votación, su hijo, Juan Bautista Mahiques, entonces integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, optó por abstenerse al considerar inconveniente intervenir en una decisión que beneficiaba directamente a su padre. Actualmente, Juan Bautista Mahiques se desempeña como ministro de Justicia de la Nación.

En otro tramo de la carta, el magistrado cuestionó duramente a sectores del periodismo, al que calificó como "oportunista y mercenario". A partir de esa caracterización, insistió en la necesidad de que la Cámara de Casación cuente con un interlocutor oficial que ordene la comunicación institucional y limite la circulación de información obtenida por vías informales.

La figura de Carlos Mahiques también concentra atención por la presencia de varios integrantes de su familia en cargos públicos y judiciales. Además de su hijo Juan Bautista en el Ministerio de Justicia, se desempeñan en distintas funciones Ignacio Mahiques, fiscal porteño, y Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, conformando uno de los grupos familiares con mayor presencia dentro de la estructura estatal.