Cómo votaron los senadores el pliego de la jueza resistida por Javier Milei

La postulación de María Verónica Michelli fue aprobada en la Cámara alta. Ahora, todo quedará en manos del Presidente, que deberá resolver si firma el decreto de designación.
En un claro desafío al presidente Javier Milei, el Senado aprobó este jueves el pliego de la jueza federal María Verónica Michelli, que había sido vetado por el Gobierno. La designación de la magistrada recibió 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, entre ellas la legisladora oficialista Patricia Bullrich.
De ahora en más, toda la responsabilidad quedará en manos del presidente Javier MIlei, que deberá resolver si firma el decreto de postulación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, ya que se trata del último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial.
La inclusión del pliego de la magistrada, familiar del periodista Hugo Alconada Mon, se alcanzó luego de un cuarto intermedio pedido por el bloque de La Libertad Avanza para tratar de ordenar el escándalo en que se había convertido la sesión, después de que Bullrich intentara cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.
Maximiliano Abad — UCR
Guillermo Eduardo Andrada — CF
Carlos Omar Arce — FR
Beatriz Luisa Avila — Independencia
Daniel Pablo Bensusán — JUS
Jorge Milton Capitanich — JUS
José María Carambia — MSZ
Lucía Benigna Corpacci — JUS
Eduardo Enrique De Pedro — JUS
Juliana Di Tullio — JUS
Carlos Mauricio Espínola — PU
Flavio Sergio Fama — UCR
Anabel Fernández Sagasti — JUS
Natalia Elena Gadano — MSZ
Eduardo Horacio Galaretto — UCR
María Celeste Giménez Navarro — JUS
Enrique Martin Goerling Lara — PRO
María Teresa Margarita González — JUS
María Victoria Huala — PRO
Mariana Juri — UCR
Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS
Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
Carlos Alberto Linares — JUS
Cándida Cristina López — JUS
Carolina Losada — UCR
Juan Luis Manzur — JUS
Ana Inés Marks — JUS
José Miguel Ángel Mayans — JUS
Sandra Mariela Mendoza — CF
María Carolina Moises — CF
Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS
José Emilio Neder — JUS
Francisco Manuel Paoltroni — LLA
Jesús Fernando Rejal — JSF
Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR
Flavia Gabriela Royón — SALT
Fernando Aldo Salino — JSF
Martin Ignacio Soria — JUS
Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
Edith Elizabeth Terenzi — CHUB
Sergio Mauricio Uñac — JUS
Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
Eduardo Alejandro Vischi — UCR
Gerardo Zamora — FCS
Los 18 votos negativos fueron del bloque de La Libertad Avanza
Bartolomé Esteban Abdala — LLA
Romina María Almeida — LLA
Carmen Álvarez Rivero — LLA
Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA
Ezequiel Atauche — LLA
Vilma Facunda Bedia — LLA
Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA
Mario Pablo Cervi — LLA
Agustín Pedro Coto — LLA
Enzo Fullone — LLA
Juan Cruz Godoy — LLA
Gonzalo Guzmán Coraita — LLA
Nadia Judith Márquez — LLA
María Belén Monte De Oca — LLA
Agustín Aníbal Monteverde — LLA
Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA
María Emilia Orozco — LLA
Juan Carlos Pagotto — LLA
Patricia Bullrich — LLA
Silvana Lorena Schneider — UCR
Adán Humberto Bahl — JUS
Julieta Corroza — NQN
Andrea Marcela Cristina — PRO
Luis Alfredo Juez — LLA
Marcelo Néstor Lewandowski — JUS
María Florencia López — JUS
Mariano Recalde — JUS
Alejandra María Vigo — PU
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