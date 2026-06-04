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Cómo votaron los senadores el pliego de la jueza resistida por Javier Milei

La postulación de María Verónica Michelli fue aprobada en la Cámara alta. Ahora, todo quedará en manos del Presidente, que deberá resolver si firma el decreto de designación.

En un claro desafío al presidente Javier Milei, el Senado aprobó este jueves el pliego de la jueza federal María Verónica Michelli, que había sido vetado por el Gobierno. La designación de la magistrada recibió 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, entre ellas la legisladora oficialista Patricia Bullrich.

De ahora en más, toda la responsabilidad quedará en manos del presidente Javier MIlei, que deberá resolver si firma el decreto de postulación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, ya que se trata del último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

La inclusión del pliego de la magistrada, familiar del periodista Hugo Alconada Mon, se alcanzó luego de un cuarto intermedio pedido por el bloque de La Libertad Avanza para tratar de ordenar el escándalo en que se había convertido la sesión, después de que Bullrich intentara cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.

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La sesión se convirtió en un escándalo cuando Patricia Bullrich quiso cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.

La sesión se convirtió en un escándalo cuando Patricia Bullrich quiso cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.

Quiénes votaron a favor

Maximiliano Abad — UCR

Guillermo Eduardo Andrada — CF

Carlos Omar Arce — FR

Beatriz Luisa Avila — Independencia

Daniel Pablo Bensusán — JUS

Jorge Milton Capitanich — JUS

José María Carambia — MSZ

Lucía Benigna Corpacci — JUS

Eduardo Enrique De Pedro — JUS

Juliana Di Tullio — JUS

Carlos Mauricio Espínola — PU

Flavio Sergio Fama — UCR

Anabel Fernández Sagasti — JUS

Natalia Elena Gadano — MSZ

Eduardo Horacio Galaretto — UCR

María Celeste Giménez Navarro — JUS

Enrique Martin Goerling Lara — PRO

María Teresa Margarita González — JUS

María Victoria Huala — PRO

Mariana Juri — UCR

Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS

Daniel Ricardo Kroneberger — UCR

Carlos Alberto Linares — JUS

Cándida Cristina López — JUS

Carolina Losada — UCR

Juan Luis Manzur — JUS

Ana Inés Marks — JUS

José Miguel Ángel Mayans — JUS

Sandra Mariela Mendoza — CF

María Carolina Moises — CF

Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS

José Emilio Neder — JUS

Francisco Manuel Paoltroni — LLA

Jesús Fernando Rejal — JSF

Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR

Flavia Gabriela Royón — SALT

Fernando Aldo Salino — JSF

Martin Ignacio Soria — JUS

Rodolfo Alejandro Suárez — UCR

Edith Elizabeth Terenzi — CHUB

Sergio Mauricio Uñac — JUS

Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR

Eduardo Alejandro Vischi — UCR

Gerardo Zamora — FCS

Quiénes votaron en contra

Los 18 votos negativos fueron del bloque de La Libertad Avanza

Bartolomé Esteban Abdala — LLA

Romina María Almeida — LLA

Carmen Álvarez Rivero — LLA

Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA

Ezequiel Atauche — LLA

Vilma Facunda Bedia — LLA

Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA

Mario Pablo Cervi — LLA

Agustín Pedro Coto — LLA

Enzo Fullone — LLA

Juan Cruz Godoy — LLA

Gonzalo Guzmán Coraita — LLA

Nadia Judith Márquez — LLA

María Belén Monte De Oca — LLA

Agustín Aníbal Monteverde — LLA

Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA

María Emilia Orozco — LLA

Juan Carlos Pagotto — LLA

Abstenciones

Patricia Bullrich — LLA

Silvana Lorena Schneider — UCR

Ausentes

Adán Humberto Bahl — JUS

Julieta Corroza — NQN

Andrea Marcela Cristina — PRO

Luis Alfredo Juez — LLA

Marcelo Néstor Lewandowski — JUS

María Florencia López — JUS

Mariano Recalde — JUS

Alejandra María Vigo — PU

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