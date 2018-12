Después del relato de la joven Stephanie Calo, que apuntó de manera directa al senador bonaerense y uno de los referentes de la organización Jorge ‘el Loco’ Romero, apareció el testimonio de una nueva eventual víctima. Se trata de un chico llamado Benjamín Nicolás, quien hasta hace un tiempo militaba en la filial de Hurlingham y quien denunció a tres compañeros .

Nicolás contó cómo tres integrantes de varios años en la agrupación lo manosearon en una marcha y le enviaron mensajes telefónicos obscenos durante los días posteriores, en el 2015. De tal modo, el joven apuntó a los primos Alejandro y Alberto Monzón y a Nicolás ‘Chimbu’ Abregú.

De acuerdo al testimonio publicado en el perfil del Facebook del denunciante, el hecho ocurrió el 1º de julio de 2015, durante uno de los últimos años de Cristina Kirchner como presidenta de la Argentina. “Llegamos a Casa Rosada en micro, siento la misma emoción de siempre, yo no sabía que ese día iba a ser distinto’, explicó Benjamín Nicolás.

Y continuó: ‘Entramos a Casa Rosada, Alejandro Monzón me agarra de los hombros, él tenía 33 años, no iba a desconfiar, ya que militábamos juntes. Atrás de Alejandro va su primo, Alberto Monzón y atrás de Alberto iba Nicolas Abregú (más conocido como ‘Chimbu’). Me dicen que encare para adelante como siempre para estar cerca del balcón. Desde la puerta de La Rosada hasta llegar al balcón había una multitud de gente, ellos me iban tocando todo el culo, yo, inocente, pensando que era porque estábamos amontonados’.

"No queria pensar mal, eran compañeros. Alejandro se pone enfrente mío, Alberto a mi izquierda y Nicolas a mi derecha. Comienza el acto, Alejandro se daba vuelta, me miraba y sonreía, los otros dos me decían adelantate que nos empujan de atras y me manosean el culo, no doy bola y sigo escuchando, siento una mano en mi pierna derecha miro y era la mano de Alejandro, me quiero tirar para atras, no me dejan los otros dos, me empujan cada vez mas cerca de Alejandro, Alejandro vuelve a ponerme su mano pero está vez sube y me empieza a tocar, me intenta meter la mano bajo el pantalon, yo quedé helado... Recuerdo que se me cruzaba gritar, empujarlo hasta pegarle pero no pude, me quedé congelado sin poderme moverme hasta que reaccioné y me di cuenta que los 3 me estaban manoseando. Empujo a Alberto y encaro para el baño, me sentía sucio y quería llorar. Llego al baño y me doy cuenta que me habían seguido, se quisieron meter en el baño conmigo, safé porque había gente en el baño, volví al acto y no me dejaban encarar para el grupo, tuve que dejarme manosear nuevamente", continuó.