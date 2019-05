Un radical "confiable" para acompañar a Mauricio Macri

Ayer la ministra Carolina Stanley, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete, indicó que la fórmula presidencial "está abierta". Un estratega de campaña consultado por este diario admitió que le van a ofrecer la vicepresidencia a un "dirigente radical" confiable, y según este análisis no sería Martín Lousteau sino alguien afín como Ernesto Sanz o Mario Negri.

En Provincia se descuenta que Daniel Salvador nuevamente acompañará como vice a María Eugenia Vidal. En La Plata hay conformismo por las formas del veterano dirigente y por cómo manejó la Convención provincial del partido centenario.

Ayer la esperada Convención Nacional de la UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos, pero propuso su "reformulación, ampliación, fortalecimiento, mejora e institucionalización a través de un programa común que responda a los preceptos doctrinarios de la UCR". Para ello designará una comisión para negociar con el Ejecutivo, que estaría integrada por Sanz -en 2015 fundador de la alianza gobernante-, el histórico operador Enrique "Coti" Nosiglia y el propio Salvador.

De hecho, estos delegados también negociarán con Marcos Peña la conformación de las listas de los diputados y senadores nacionales de cada uno de los distritos.

Peña, jefe de campaña del proyecto de reelección de Macri, concibe que el tándem con Vidal en Provincia terminará reforzando la oferta de Cambiemos. Este viernes recibirá en la residencia de Olivos a los colaboradores de la gobernadora para definir los actos de campaña con los que buscarán "innovar", más allá del clásico "escenario 360°" que, ironizan, ya fue "tomado prestado" por el kirchnerismo en los comicios de 2017.

Cerca de Vidal remarcan que hasta el 22 de junio deberán abocarse a mostrar obras de gestión, ya que con la nueva ley electoral, en teoría, estarían prohibidos los cortes de cintas desde el siguiente día del cierre de listas.

El desafío para el equipo de campaña de la gobernadora es no quedar lejos en las primarias del 11 de agosto de la fórmula del PJ bendecida por Alberto Fernández y Cristina Kirchner (en caso que la ex presidenta confirme su postulación). Es muy factible que terminen compitiendo con la gobernadora la dupla compuesta por Axel Kiciloff y Verónica Magario. No habrá "Plan V" -el supuesto salto de la gobernadora a una fórmula presidencial por tener mejores números que el propio Macri- pero en algunos despachos de Balcarce 50 se escuchó algún arrepentimiento por haber enterrado el adelantamiento de los comicios bonaerenses que habían deslizado los estrategas de Vidal a finales de año pasado. Finalmente no hubo recuperación económica en el primer trimestre y los números de los sondeos en paralelo a la caída de los guarismos de la economía- no vienen acompañando al Presidente.

Aunque en el oficialismo señalan que la imagen de Mauricio Macri recuperó algunos puntos con la tranquilidad cambiaria de los últimos días, saben que es un factor necesario para acrecentar las chances de la mandataria bonaerense el 27 de octubre. Los ejes de campaña en la Provincia son bien conocidos: la lucha contras las mafias y la inseguridad y las obras de infraestructura.

De acuerdo con las primeras proyecciones que manejan en la capital provincial, Cambiemos podría repetir en el distrito el 33% que obtuvo en las legislativas de 2017 frente a un 37% de la dupla peronista. "Va a estar superpolarizado, no vemos que crezca una tercería vía. Tampoco sabemos qué va a terminar haciendo Sergio Massa que, en caso que la justicia termine frenando el decreto contra las colectoras, pediría ir pegado a la boleta de María Eugenia", resumió una fuente calificada bonaerense.

Mientras tanto, el equipo de campaña de Vidal ya le organiza reuniones privadas de entre 15 y 20 vecinos en zonas donde históricamente Cambiemos obtuvo buenos resultados. Para ello, utilizan "los fierros" de campaña como los programas geolocalización de los distritos que votaron color amarillo en elecciones pasadas. El objetivo es escuchar a votantes desencantados por la crisis económica y "convencerlos" de los alcances del cambio que pregona el oficialismo.