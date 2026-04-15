Victoria Villarruel apuntó contra Lilia Lemoine: "Escupe huevadas al por mayor"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/etcharrenlau/status/2044191414238445602&partner=&hide_thread=false Diputada Lemoine. ¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?



¿No le parece una falta de respeto a las instituciones y a parte del pueblo que votó una fórmula bregar por una Vice decorativa?



No veo rasgos de deslealtad ni de falta de… https://t.co/c9khNouNIO — Laura Etcharren (@etcharrenlau) April 14, 2026

Además, redobló la crítica al señalar: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Minutos más tarde, la vicepresidenta sumó un mensaje breve pero cargado de ironía: “Está raro el liberalismo…”.

En distintas oportunidades, ambas referentes de la Libertad Avanza se enfrentaron en las redes sociales. Durante el año pasado, la diputada Lilia Lemoine, intensificó su enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel al exigirle en público su renuncia al cargo, argumentando que perjudica la gestión del presidente Javier Milei y solicitando que muestre “honor” al dejar la función.

Este episodio, ocurrido el 15 de abril de 2026, representó un nuevo pico en la crisis política interna que afecta al oficialismo, apenas días después de que Villarruel denunciara penalmente a Lemoine y a un grupo de usuarios de la red social X por hostigamiento y amenazas.

La denuncia que presentó Villarruel ante la Justicia involucró cargos por amenazas con armas o anónimas, instigación a cometer delito, intimidación pública, asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. Entre los señalados por la vicepresidenta en su denuncia figuran cuentas de X como @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista y @Mialygosa —esta última habitualmente vinculada al entorno de Lemoine—, así como el periodista Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, y Nicolás Márquez, biógrafo de Mile