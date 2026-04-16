El oficialismo avanzó con el pliego de Carlos Mahiques y lo encamina en el Senado

Con respaldo de aliados, la Comisión de Acuerdos dio dictamen al juez de Casación, mientras la oposición no logró frenar el trámite.
La Comisión de Acuerdos del Senado avanzó con el pliego del juez Carlos Mahiques, quien busca extender por cinco años su permanencia en la Cámara Federal de Casación Penal luego de cumplir el máximo de 75 años.
El oficialismo, con apoyo de bloques aliados, logró firmar el dictamen y dejó encaminada su continuidad, mientras la oposición no pudo formalizar un rechazo por falta de integrantes.
Durante la audiencia, Mahiques defendió su continuidad al sostener: “La propuesta del señor presidente y la decisión de este Cuerpo es justamente para que acceda, en función de lo establecido por el artículo 99 inc. 4 de la Constitución, a otros cinco años más en el ejercicio. Me siento con la determinación y voluntad. Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y esta vez ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018”.
El magistrado, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, recordó su trayectoria dentro del Poder Judicial y afirmó: “Integro el sistema judicial en muchos fueros y todas las jurisdicciones desde 1974”. Su exposición se dio en el marco del límite constitucional de 75 años, que obliga a renovar el acuerdo del Senado para continuar en funciones.
Consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre impugnaciones a su pliego, el juez respondió: “A la época en que yo solicité mi traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal regía la doctrina y jurisprudencia constitucional de mucho tiempo atrás, de presidentes como el caso del juez Castillo, anteriores a la reforma del 94. Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”. Además, agregó: “El Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”.
Las críticas también llegaron desde el senador Martín Soria, quien cuestionó su designación y lo vinculó a decisiones del expresidente Mauricio Macri. Frente a esto, Mahiques respondió: “No me hago cargo ni acepto ninguna de las denuncias ni las imputaciones que hizo en general a un selecto grupo al que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”.
La Libertad Avanza reunió 13 firmas sobre 17 posibles, con el respaldo de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. En paralelo, Unión por la Patria no logró reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen de rechazo, lo que facilitó el avance del expediente en la comisión.
Sobre el debate en torno a los concursos judiciales, Mahiques también fijó postura y señaló: “Este proyecto no deja de ser un buen intento, creo yo, más allá de la discusión en el ámbito natural en el que debe discutirse, que es el Consejo de la Magistratura. Es un avance en cuanto a la reducción de la arbitrariedad en la selección y nombramiento de los jueces”.
En esa línea, concluyó: “Yo hablo de la arbitrariedad, porque quiero hacer una diferencia necesaria entre discrecionalidad y arbitrariedad. Creo que, cuando se hace una designación política, la discrecionalidad forma parte de la naturaleza de la actividad que desempeñan los consejeros y de la designación que, como decía creo que el senador Soria, es un acto complejo”.
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