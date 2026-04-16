El oficialismo avanzó con el pliego de Carlos Mahiques y lo encamina en el Senado

Consultado por la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre impugnaciones a su pliego, el juez respondió: “A la época en que yo solicité mi traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal regía la doctrina y jurisprudencia constitucional de mucho tiempo atrás, de presidentes como el caso del juez Castillo, anteriores a la reforma del 94. Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”. Además, agregó: “El Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”.

Las críticas también llegaron desde el senador Martín Soria, quien cuestionó su designación y lo vinculó a decisiones del expresidente Mauricio Macri. Frente a esto, Mahiques respondió: “No me hago cargo ni acepto ninguna de las denuncias ni las imputaciones que hizo en general a un selecto grupo al que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”.

La Libertad Avanza reunió 13 firmas sobre 17 posibles, con el respaldo de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. En paralelo, Unión por la Patria no logró reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen de rechazo, lo que facilitó el avance del expediente en la comisión.

Sobre el debate en torno a los concursos judiciales, Mahiques también fijó postura y señaló: “Este proyecto no deja de ser un buen intento, creo yo, más allá de la discusión en el ámbito natural en el que debe discutirse, que es el Consejo de la Magistratura. Es un avance en cuanto a la reducción de la arbitrariedad en la selección y nombramiento de los jueces”.

En esa línea, concluyó: “Yo hablo de la arbitrariedad, porque quiero hacer una diferencia necesaria entre discrecionalidad y arbitrariedad. Creo que, cuando se hace una designación política, la discrecionalidad forma parte de la naturaleza de la actividad que desempeñan los consejeros y de la designación que, como decía creo que el senador Soria, es un acto complejo”.