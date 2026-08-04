Para el presidente Milei, "hacen falta 50 años de liberalismo" en el país

El líder de La Libertad Avanza ratificó que competirá por un segundo mandato, descartó que Victoria Villarruel vuelva a integrar la fórmula, elogió a Patricia Bullrich y negó un distanciamiento con Mauricio Macri.
El presidente Javier Milei confirmó que será candidato a la reelección en 2027 y aseguró que el proyecto político que impulsa trasciende su figura al afirmar que "es una pelotudez hablar de mileísmo. Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Milei. El liberalismo no depende de una sola persona".
El mandatario, durante una entrevista en La Casa Streaming, adelantó que Victoria Villarruel no volverá a integrar la fórmula presidencial, destacó el rol de Patricia Bullrich dentro del Gobierno y descartó un enfrentamiento con Mauricio Macri. Además, volvió a defender el rumbo económico de su gestión y aseguró que el ajuste recae sobre el Estado.
"Villarruel no será de nuevo la Vice. No se me ocurre eso de incorporar en la fórmula a kirchneristas ni a partidarios de Isabel Perón. No me arrepiento. Es un error, que elegí mal, elegí mal, qué le voy a hacer", dijo el mandatario sobre la vicepresidenta a la que definió como "una adepta de María Estela Martínez de Perón".
Consultado sobre la posibilidad de una nueva fórmula presidencial, el jefe de Estado evitó confirmar nombres, aunque señaló que Patricia Bullrich "el lugar que decida ocupar para mí va a estar bien. Tengo un gran afecto. Estuvimos reunidos ayer por temas de la agenda legislativa. Le tengo afecto y la admiro. Estoy orgulloso de que sea parte del mejor gobierno de la historia que está cambiando a la Argentina".
En ese marco, aseguró que el futuro político de la ministra dependerá de la evolución del escenario electoral. "Si Patricia y la dinámica política determina que puede estar en un lugar u otro, lo vamos a ver en ese momento. No es un soldado de la causa, es un general de la causa".
Milei también buscó despejar versiones sobre una ruptura con Mauricio Macrial afirmar que "Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco". Incluso señaló que volvería a recibir al ex presidente en la Quinta de Olivos si así lo solicitara.
En materia económica, el mandatario reivindicó el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y aseguró que el objetivo siempre fue reducir el tamaño del Estado. "El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más".
También defendió la reducción del gasto público y destacó sus resultados. "La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos", afirmó durante la entrevista que le dió a Esteban Trebucq.
Al referirse a la evolución de los ingresos, Milei sostuvo que la recuperación ya se observa en el sector privado. "El salario real en el sector privado está empatado o arriba de la inflación, y en el sector informal voló, está muy por encima de la inflación", aseguró.
El Presidente volvió además a definir cuál considera que debe ser el rol del Estado en la economía. "Yo me tengo que ocupar de la macro, poner las cuentas fiscales en orden, bajar la inflación, me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea. Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro", señaló.
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