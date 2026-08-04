Para el presidente Milei, "hacen falta 50 años de liberalismo" en el país

En ese marco, aseguró que el futuro político de la ministra dependerá de la evolución del escenario electoral. "Si Patricia y la dinámica política determina que puede estar en un lugar u otro, lo vamos a ver en ese momento. No es un soldado de la causa, es un general de la causa".

Milei también buscó despejar versiones sobre una ruptura con Mauricio Macrial afirmar que "Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco". Incluso señaló que volvería a recibir al ex presidente en la Quinta de Olivos si así lo solicitara.

En materia económica, el mandatario reivindicó el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y aseguró que el objetivo siempre fue reducir el tamaño del Estado. "El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más".

También defendió la reducción del gasto público y destacó sus resultados. "La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos", afirmó durante la entrevista que le dió a Esteban Trebucq.

Al referirse a la evolución de los ingresos, Milei sostuvo que la recuperación ya se observa en el sector privado. "El salario real en el sector privado está empatado o arriba de la inflación, y en el sector informal voló, está muy por encima de la inflación", aseguró.

El Presidente volvió además a definir cuál considera que debe ser el rol del Estado en la economía. "Yo me tengo que ocupar de la macro, poner las cuentas fiscales en orden, bajar la inflación, me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea. Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro", señaló.