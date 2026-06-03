Villarruel recibió a la jueza Michelli en medio de la polémica por los pliegos

Villarruel se montó en esta polémica y le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo.

Desde el entorno de la vicepresidenta remarcaron que su posición responde al respeto por los procedimientos parlamentarios y a las mayorías expresadas dentro de la Cámara alta. En ese sentido, señalaron que el pliego reunió nueve firmas en comisión y sostuvieron que Villarruel no está dispuesta a desconocer una decisión ya adoptada por los senadores.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a deteriorarse incluso antes de la asunción presidencial de diciembre de 2023. Desde entonces, ambos espacios acumularon diferencias sobre la administración del Senado, la estrategia parlamentaria, la construcción política de La Libertad Avanza y el funcionamiento interno del Gobierno.

Con el paso de los meses, esas diferencias se transformaron en una disputa política abierta que derivó en un progresivo distanciamiento entre ambos sectores. En ese contexto, cada gesto adquirió una dimensión política mayor.

Por eso, la decisión de recibir a Michelli en el despacho de la Presidencia del Senado fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación de Villarruel frente a una decisión impulsada personalmente por el Presidente y por Karina Milei.

Fuentes parlamentarias señalaron que el pliego de Michelli no será tratado en la sesión prevista para este jueves, mientras que la reunión de la Comisión de Acuerdos ya concluyó sin novedades respecto de la candidatura.

Más allá de los tiempos legislativos, varios senadores sostienen que, una vez emitido el dictamen favorable, la definición deja de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y pasa a formar parte de las atribuciones de la Cámara alta.